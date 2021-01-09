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  4. Yeşilırmak’ta çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu! Avlanan vatandaştan pes dedirten sözler

Yeşilırmak’ta çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu! Avlanan vatandaştan pes dedirten sözler

09.01.2021 20:50 | Son Güncelleme:
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Yeşilırmak’ta çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu! Avlanan vatandaştan pes dedirten sözler

Amasya’da Yeşilırmak nehrinde çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu. Hareketsiz ya da çırpınan balıkları kimi vatandaşlar avladı, kimileri ise yaşatmaya çalıştı.

Merkeze bağlı Yazı Bağları Mahallesi civarında bugün sabah saatlerinden itibaren balıklar kıyıya vurdu. Bazı vatandaşlar balıkları tutmaya çalıştı. “Tuttuğunuz balıklar zehirliyse ne yapacaksınız?” sorusunu ‘bir şey olmaz” diye yanıtlayan Murat Kalleci, birkaç gün suda bekletip öyle yiyeceğini söyledi.

Duruma üzülen mahalle sakinlerinden Murat Köse ise Çağlayan Köprüsü civarında kıyıya vuran balıkları suya sürüklemeye çalıştı. Balık ölümlerinin her yıl yaşandığını anlatan Mehmet Noyan da önlem alınmasını istedi.
Yürek burkan bu durumun araştırılması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlileri tarafından alanda ölçüm yapıldığı ve incelenmek üzere numune alındığı öğrenildi.

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SU SEVİYESİ ÖNEMLİ ORANDA AZALMIŞTI

Kışın kar, yaz ve sonbaharda da beklenen yağışların düşmemesi dolayısıyla olağanüstü kuralık riski atında bulunan illerden olan Amasya’nın şehrin ortasından geçen Yeşilırmak’ta su seviyesi önemli oranda azalmıştı. (İHA)

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