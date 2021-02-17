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Yeşilırmak’a atlayan şahsı zabıta kurtardı

17.02.2021 13:50 | Son Güncelleme:
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Samsun’un Çarşamba ilçesinde Tarihi Köprü’den Yeşilırmak Nehri’ne atlayarak intihar girişiminde bulunan şahsı suya girerek kurtaran zabıta personeli büyük takdir topladı.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde Tarihi Köprü’den Yeşilırmak Nehri’ne atlayarak intihar girişiminde bulunan şahsı suya girerek kurtaran zabıta personeli büyük takdir topladı. Kurtarma anının görüntüleri ortaya çıktı.
Çarşamba ilçesinde K.Y. isimli şahıs, ilçede bulunan Tarihi Köprü üzerinden Yeşilırmak’a atlayarak intihar girişiminde bulundu. Yaşanan gelişmenin çevredeki vatandaşlar tarafından emniyet güçlerine bildirilmesi üzerine olay yerine Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sağlık ekipleri ve zabıta personeli intikal etti. Yüzme bilmediği için nehir sularına kapılan K.Y.’nın çırpınışlarını gören zabıta personeli Cumali Aşçıoğlu, vakit kaybetmeden Yeşilırmak’ın bu gibi suyuna girerek intihar girişiminde bulunan şahsı kurtardı.
Sudan çıkartılan K.Y., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Zabıtanın şahsı kurtarma anı ise vatandaşların cep telefonları ile anbean görüntülendi.

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