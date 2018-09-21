Yeşilırmak'ta 70 yıl sonra tekne gezileri başladı

Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi kayıtlarda 1455 yılında ilçede 140'ın üzerinde köy olduğundan bahsedildiğini belirtti. Köylerin ulaşımının ise Yeşilırmak üzerinden kayıklarla sağlandığını anlatan Dündar, şöyle devam etti:

Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü ile Çarşamba Belediyesi, bu kültürün yeniden canlandırılması için nehirde derinlik çalışması yaptı. Debisi yükseltilen nehirde 70 yıl sonra teknelerle yeniden taşımacılık yapılmaya başladı.

İLYAS GÜN - Samsun'un Çarşamba ilçesinde Cumhuriyetin ilk dönemlerinde kayıtlı 120 tekne ile yolcu taşımacılığı yapılan ve barajların yapımının ardından nehir üzerindeki taşımacılığın yaklaşık 70 yıl önce sona erdiği Yeşilırmak'ta yeniden tekne gezileri düzenleniyor.

"Birçok Türk medeniyetine ev sahipliği yapmış Çarşamba ilçesi, Osmanlı'ya katıldıktan sonra da yollarının açılmış olmaması sebebiyle ulaşımını Yeşilırmak üzerinden yapmış. Yani Osmanlı döneminde de Yeşilırmak üzerinde güneyden kuzeye doğru bir ulaşım ağı varmış. Bu aynı zamanda bir kültürü ortaya çıkarmış. Yeşilırmak güzergahındaki tüm illerden Çarşamba'ya köylüler ürettiklerini teknelerle nehir yolu ile pazara getirmişler."

Cumhuriyetin ilk dönemine kadar ulaşımın teknelerle yapıldığına yönelik tarihi kayıtlar bulunduğunu dile getiren Dündar, şunları söyledi:

"Cumhuriyetin ilk yıllarında nehir üzerinde yolcu taşımacılığı yapılması için Çarşamba Belediyesinin kayıkhanesi var. Buraya kayıtlı 120'nin üzerinde kayığın sicil numarası mevcut. Yolların açılması ve Yeşilırmak üzerine barajların yapılmasıyla nehir ulaşımı sona ermiş. Biz bu kültürü yeniden yaşatmak adına Çarşamba şehir merkezinden Orduköy Mahallesi'ne kadar olan bölümde tekne gezileri başlattık."

Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü ile nehir yatağını derinleştirerek 6 kilometrelik bir hat oluşturduklarını aktaran Dündar, şu değerlendirmeyi yaptı: