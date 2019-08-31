HABER

Yeşilırmak’ta flyboard gösterisi yoğun ilgi gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 16:57 | Son Güncelleme

Tokat merkezden geçen Yeşilırmak’ta ilk defa düzenlenen flyboard gösterisi ilgi gördü.Tokat Belediyesi tarafından bu yıl 22’ncisi düzenlenen Topçam Şenliklerinin 3.

Tokat merkezden geçen Yeşilırmak’ta ilk defa düzenlenen flyboard gösterisi ilgi gördü.
Tokat Belediyesi tarafından bu yıl 22’ncisi düzenlenen Topçam Şenliklerinin 3. Günü Yeşilırmak kenarında yapılan etkinliklerle devam etti. Şenliklerin üçüncü gününde Tokat’ın geleneklerini, kültürünü tanıtmak amacıyla El Sanatları Sergileri, Geleneksel Çocuk Oyunları gösterileri yapıldı. Şenlikler kapsamında Yeşilrmak’ta ilk defa flyboard gösterisi yapıldı. Kanal Tokat projesi kapsamında su seviyesi yükseltilen Yeşilırmak’ta Türk Bayrağı ile gösteri yapan sporcu İsa Mert alkış topaldı. Suya dalıp çıkan sporcunun gösterisini vatandaşlar dikkatle izledi.Flyboard gösterisinin ardından çocuklar deniz bisikletleri ile yarışma yaptı. AFAD ekipleri ise ırmakta tatbikat yaptı. Senaryo gereği Hıdırlık köprüsü altında suya düşerek boğulan kişi AFAD ekiplerinin balık adamları kurtardı.

30 Ağustos Resepsiyonu'nda dikkat çeken kareler!30 Ağustos Resepsiyonu'nda dikkat çeken kareler!
Taksim'de köpek saldırısı: 2 turist yaralandıTaksim'de köpek saldırısı: 2 turist yaralandı
Araklı'da sağanak heyelan ve taşkına yol açtı; yol kapandı (2)Araklı'da sağanak heyelan ve taşkına yol açtı; yol kapandı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hamile kalmak için... Bu iddialar hastanelik etti

Hamile kalmak için... Bu iddialar hastanelik etti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobillerde önemli değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobillerde önemli değişiklik

Düğün günü damat hapishaneye gelin hastaneye gitti

Düğün günü damat hapishaneye gelin hastaneye gitti

Ekrem İmamoğlu'ndan Diyarbakır'da 'kayyum' mesajı

Ekrem İmamoğlu'ndan Diyarbakır'da 'kayyum' mesajı

Kaldırımda vahşet!

Kaldırımda vahşet!

30 Ağustos Resepsiyonu'nda dikkat çeken kareler!

30 Ağustos Resepsiyonu'nda dikkat çeken kareler!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Valilik açıkladı! Muhtarın kanı yerde kalmadı

Valilik açıkladı! Muhtarın kanı yerde kalmadı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

OHAL Komisyonu açıkladı! 84 bin 300 başvuru sonuçlandı

OHAL Komisyonu açıkladı! 84 bin 300 başvuru sonuçlandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakarya Ticaret Borsası Başkan Vekili Ahmet Erkan öldürüldü

Ticaret Borsası Başkan Vekili öldürüldü!

Batman'daki cinayete müdahalede ihmalleri bulunan polisler açığa alındı

Kan davası dehşetinde flaş gelişme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'dan Salda Gölü açıklaması

CHP'den RTÜK'e Salda Gölü tepkisi

Pençe-3 Harekâtı’nda hain tuzak imha edildi! Bakanlık görüntüleri yayımladı

Bakanlık görüntüleri yayımladı! Böyle tespit edildi

Rize'de sağanak ve hortum

Korkutan görüntü! Büyük panik

Taksiciye meslektaşlarından 'indi bindi ücreti' dayağı!

Ortalık karıştı! Taksiciye taksici dayağı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.