HABER

Yeşilırmak'ta oltaya 1 metre 75 santimlik yayın balığı takıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 16:37 | Son Güncelleme

Yeşilırmak'ta oltaya 1 metre 75 santimlik yayın balığı takıldı

Yeşilırmak Nehri'nde 40 kilogram ağırlığında ve 1 metre 75 santim uzunluğunda yayın balığı yakalandı.

Amasya'da balıkçılık yapan Aslan Eftelioğlu'nun oltasına, Yeşilırmak'ta avlanırken büyük bir balık takıldı.

Arkadaşlarıyla oltayı çeken Eftelioğlu, kıyıya çıkarılan balığın 40 kilogram ağırlığında ve 1 metre 75 santim uzunluğunda yayın balığı olduğunu belirledi.

Aynı bölgede tekrar olta atan Eftelioğlu, bir günde boyları bir metreye yaklaşan 3 yayın balığı daha yakalamayı başardı.

İş yerine götürdüğü balıkları bir süre sergiledikten sonra satmak için parçalara ayıran Eftelioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1 senedir Yeşilırmak'tan bu büyüklükte peş peşe balık çıkmadığını söyledi.

Balığın kilosunun 20 liradan satılacağını belirten Eftelioğlu, "Vatandaşlarımız deniz balığı çıkınca unutuyor bu balığı, ama unutmayan vatandaşlarımız da mevcut. Her zaman, 12 ay bulabileceğimiz bir balık." dedi.

PARTNERBu fotoğrafları anlamak için bir kere bakmak yetmiyor!Bu fotoğrafları anlamak için bir kere bakmak yetmiyor!
Selçuk Bayraktar: Dünyada ses getirecek havacılık gösterilerine şahit olacağızSelçuk Bayraktar: Dünyada ses getirecek havacılık gösterilerine şahit olacağız
Oruç Reis Boğaz'da...Oruç Reis Boğaz'da...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Amasya yayın balığı Yeşilırmak

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında son nefesini verdi!

Canlı yayında son nefesini verdi!

Milli antrenörün çocuk tecavüzü skandalı patladı!

Milli antrenörün çocuk tecavüzü skandalı patladı!

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'ndan gece baskını

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'ndan gece baskını

Demet Akalın-Okan Kurt ayrılığında yeni detay: Kırmızı çizgim...

Demet Akalın-Okan Kurt ayrılığında yeni detay: Kırmızı çizgim...

'Son savaş' başlıyor! Suriye'den temizlenecekler

'Son savaş' başlıyor! Suriye'den temizlenecekler

Can Ataklı'dan gündem yaratacak iddia: AK Parti, İstanbul'da Davutoğlu'nu aday gösterebilir

Can Ataklı'dan gündem yaratacak iddia: AK Parti, İstanbul'da Davutoğlu'nu aday gösterebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sakarya'da askerden izne gelen Furkan Gönültaş, uyuşturucudan öldü! Cesedi çukurda bulundu

Sakarya'da askerden izne gelen Furkan Gönültaş, uyuşturucudan öldü! Cesedi çukurda bulundu

CHP'den 'karma eğitim kaldırıldı' iddialarına çok sert tepki: Kıyameti koparacağız

CHP'den 'karma eğitim kaldırıldı' iddialarına çok sert tepki: Kıyameti koparacağız

Babasına hediye olarak 'bombalı paket' göndermişti! İşte nedeni

Babasına hediye olarak 'bombalı paket' göndermişti! İşte nedeni

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

Melih Gökçek'e şok üstüne şok: Şimdi de statları gitti!

Melih Gökçek'e şok üstüne şok: Şimdi de statları gitti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.