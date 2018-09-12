Yeşilırmak'ta oltaya 1 metre 75 santimlik yayın balığı takıldı

Yeşilırmak Nehri'nde 40 kilogram ağırlığında ve 1 metre 75 santim uzunluğunda yayın balığı yakalandı.

Amasya'da balıkçılık yapan Aslan Eftelioğlu'nun oltasına, Yeşilırmak'ta avlanırken büyük bir balık takıldı.

Arkadaşlarıyla oltayı çeken Eftelioğlu, kıyıya çıkarılan balığın 40 kilogram ağırlığında ve 1 metre 75 santim uzunluğunda yayın balığı olduğunu belirledi.

Aynı bölgede tekrar olta atan Eftelioğlu, bir günde boyları bir metreye yaklaşan 3 yayın balığı daha yakalamayı başardı.

İş yerine götürdüğü balıkları bir süre sergiledikten sonra satmak için parçalara ayıran Eftelioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1 senedir Yeşilırmak'tan bu büyüklükte peş peşe balık çıkmadığını söyledi.

Balığın kilosunun 20 liradan satılacağını belirten Eftelioğlu, "Vatandaşlarımız deniz balığı çıkınca unutuyor bu balığı, ama unutmayan vatandaşlarımız da mevcut. Her zaman, 12 ay bulabileceğimiz bir balık." dedi.

