Yeşilırmak'ta toplu balık ölümü görüldü

Amasya şehir merkezinden geçen Yeşilırmak'ta toplu balık ölümleri meydana geldi.

Irmağın şehir merkezinden geçen bölümünde suyun renginin siyaha dönmesinin ardından yüzeye çok sayıda telef olmuş balık çıktı.

Ölü balıkların kıyıya vurduğunu gören vatandaşlar, yetkililere haber verdi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, ırmağın renginin koyulaşması ve yavru balıkların yanı sıra yaklaşık 1 kilogram ağırlığında ölü balıkların kıyıya vurmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Müdürlük yetkilileri, Yeşilırmak'ın belirli bölgelerinden numuneler alındığını, toplu balık ölümlerinin sebebinin yapılacak çalışmanın ardından kesinlik kazanacağını belirtti.

Vatandaşlardan Ünsal Kandemir ise gazetecilere, ölü balıkların kıyaya vurduğunu gördüklerinde şaşırdıklarını dile getirerek, toplu balık ölümünün yaşanmasının kendilerini üzdüğünü söyledi.

Yeşilırmak'ta mart ayı ile 8 Kasım'da da toplu balık ölümleri görülmüş, mart ayında yapılan incelemede solungaçlarına çamur dolması ve sudaki oksijen oranının düşmesi nedeniyle balıkların öldüğü belirlenmişti.

