HABER

Yeşilırmak'taki toplu balık ölümlerine inceleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 17:49 | Son Güncelleme

AMASYA'da, Yeşilırmak'ta meydana gelen toplu balık ölümleri üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı.

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA) - AMASYA'da, Yeşilırmak'ta meydana gelen toplu balık ölümleri üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı. Telef olan balıklar, akan nehirde ilerlerken, birçok yavru balığın da kıyıya vurduğu görüldü. Yeşilırmak'ta, sabah saatlerinde suyun renginin koyulaştığını ve çok sayıda balığın kıyıya vurduğunu fark edenler, yetkililere haber verdi. Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gelerek, sudan numune alıp, balık ölümleriyle ilgili inceleme başlattı. Telef olan balıklar, su üzerinde akıntıyla ilerlerken, yavru balıkların da kıyıda toplandığı görüldü. Köprü üzerlerinde toplananlar, şaşkın bakışlarla kıyıya vuran balıkları ve yapılan incelemeleri izledi. Nehirde uyarıları dikkate almayan bazı kişilerse oltayla balık avladı. Bazılarının da uyarılara rağmen telef olan balıkları topladığı görüldü. Balık ölümlerinin uzun zamandır devam ettiğini belirten yöre sakinlerinden Hüsem Kahyaoğlu, "Her sene herhalde Turhal Şeker Fabrikası'ndan kaynaklanıyor. Uzun süreden beri devam ediyor. Buna bir çözüm bulunmalı aslında, çözümü olmalı bu işin. Bilhassa devletimizin bu konuya bir çözüm bulması gerekiyor. Yazık, günah bu kadar balık boşa gitti" dedi. Kentte yaşayan Recep Aktan ise balık ölümlerine üzüldüğünü belirterek, "Çok güzel namını duyduk buranın. 'Yeşilırmak' diye. Çok temiz ve güzeldi. Şu an da balık tutmak için geldik, bütün balıkların öldüğünü gördüm. İçim burkuldu, gerçekten üzüldüm. Buranın bir çaresinin bulunması lazım. Yetkililer, inşallah bir çaresi bulur" diye konuştu.

PARTNERSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itiraflarıSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları
Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktıTanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı
-  Drone'a yakalanan tarih talancılarının yaptıkları barakalar yıkıldı-  Drone'a yakalanan tarih talancılarının yaptıkları barakalar yıkıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın'dan canlı yayında kafa karıştıran sözler

Demet Akalın'dan canlı yayında kafa karıştıran sözler

Antalya'daki otelde dehşet! Başını yere vura vura öldürdü

Antalya'daki otelde dehşet! Başını yere vura vura öldürdü

Araç sahipleri dikkat! İSTMOP uygulaması kullanıma sunuldu

Araç sahipleri dikkat! İSTMOP uygulaması kullanıma sunuldu

Hayat kadınını genelevden kovdular! Sebebi pes dedirtti

Hayat kadınını genelevden kovdular! Sebebi pes dedirtti

Benzia'nın Türkiye menajeri sözleşmeyi feshettiklerini söyledi

Benzia'nın Türkiye menajeri sözleşmeyi feshettiklerini söyledi

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Büyük tepki çekmişti! 'Hayat hırsızı' tutuklandı

Büyük tepki çekmişti! 'Hayat hırsızı' tutuklandı

Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

Eski savcı Ferhat Sarıkaya tutuklandı

Eski savcı Ferhat Sarıkaya tutuklandı

10 Kasım'da Maltepe'de 'Ata'ya Saygı Zinciri' ve 'Ata'ya Saygı Dalışı' etkinlikleri

10 Kasım'da Maltepe'de 'Ata'ya Saygı Zinciri' ve 'Ata'ya Saygı Dalışı' etkinlikleri

Antalya'daki otelde dehşet! Başını yere vura vura öldürdü

Antalya'daki otelde dehşet! Başını yere vura vura öldürdü

Sular çekilince kayıp köy ortaya çıktı!

Sular çekilince kayıp köy ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.