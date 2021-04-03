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Yeşilköy sahilde drone destekli kısıtlama denetimi

03.04.2021 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakırköy polisi, Yeşilköy sahilde drone destekli sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

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Bakırköy polisi, Yeşilköy sahilde drone destekli sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler yasağı ihlal eden bir kişiye cezai işlem uyguladı.
Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında uygulamalarını arttırdı. Yeşilköy sahilde polis ekipleri drone ile denetim gerçekleştirdi. Polisler izni olan vatandaşlara maske ve mesafe konusuna uymaları konusunda ikazlarda bulundu. Ekipler sahilde izni olmayan vatandaşların olmaması için sık sık uyarılarda bulundu. Polis ekipleri yürüyüş yapan vatandaşlardan izni olmayan bir kişiye cezai işlem uyguladı.

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