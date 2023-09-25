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Yeşilköy sahilinde dehşet! Tartıştığı kişiyi zıpkınla vurdu

25.09.2023 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir kavga yaşandı. Yeşilköy sahilinde bir şahıs, tartıştığı kişiyi zıpkınla bacağından vurdu. Yaralı kişi bacağındaki zıpkınla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri zıpkınlı saldırganın peşine düştü. İşte detaylar...

Yeşilköy sahilinde dehşet! Tartıştığı kişiyi zıpkınla vurdu

Dehşete düşüren olay, dün akşam saatlerinde Bakırköy Yeşilköy sahilinde meydana geldi. İddiaya göre sahilde alkollü oldukları iddia edilen iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken şahıslardan biri yanında bulunan zıpkınla şahsı bacağından vurdu. Yaşananları gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı adama ilk müdahaleyi bulunduğu yerde yaptı. Daha sonra yaralı şahıs bacağındaki zıpkınla beraber hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise zıpkınlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

İHA

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İstanbul zıpkın yeşilköy sahil

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