Yeşilköy Sahili’nde dronelu denetim

Yeşilköy sahilinde polis ekipleri dronelu denetim yaparak, vatandaşları maske ve mesafe konusunda uyardı. Sosyal mesafe kuralına dikkat etmeyen vatandaşlar uyarılarak, mesafelerini açmaları söylendi.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipler artan korana virüs vakalarından sonra ilçe genelinde uygulamalarını arttırdı. Devriye ve yunus ekipleri, Yeşilköy Sahilde denetim gerçekleştirdi. Dronelu denetimde vatandaşlar maske ve mesafe konusunda uyarıldı. Polis ekiplerini karşılarında gören bazı vatandaşlar şaşırdı. Sahilde bazı vatandaşların kurullara uyduğu görüldü. Ayrıca vatandaşlar drone ile de havadan sık sık uyarıldı.

