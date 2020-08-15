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Yeşilköy sahilinde hafta sonu yoğunluğu! Koronavirüs unutuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2020 19:39 | Son Güncelleme

İstanbul'da hafta sonu olması nedeniyle çok sayıda vatandaş Bakırköy'deki Yeşilköy sahiline geldi. Kimi vatandaşlar denize girerken, kimileri çimlerde piknik yaptı.

Yeşilköy sahilinde hafta sonu yoğunluğu! Koronavirüs unutuldu

İstanbul'da hafta sonu olması nedeniyle Yeşilköy sahilinde yoğunluk yaşandı. Bazı vatandaşlar denize girdi, kimileri sahil yolunda yürüyüş yaparken kimileri ise çimlerde piknik yaptı.

Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı sahilde çoğu vatandaşın maske takmadığı görüldü.

"KORONAVİRÜS HAYATIMIZIN BİR PARÇASI OLMUŞ"

Yeşilköy'de denize giren Şeref Hocaoğlu, "Su soğuktu ve çok kalabalık. Yeşilköy daha önce sakin bir yerdi. Bugün çok kalabalık. Koronavirüse karşı endişe var ama bu sürece alışmak zorundayız. İnsanlar bununla yaşamaya alışmak zorunda. Koronavirüs hayatımızın bir parçası olmuş. Tatil bölgesine gittik orası da kalabalık" diye konuştu.

"MASKE TAKMAYI UNUTTUM"

Seray Çelik adlı vatandaş, "Burası çok kalabalık değildi daha yeni kalabalık olmaya başladı. Koronavirüsten dolayı korkuyoruz ama yine de mecbur çocuklar içeride durmuyor. Maske takmayı unuttum. Kayalıkların oraya gideceğim. İnsanların içine girmeyeceğim" dedi.

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