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Yeşilköy sahilinde sörf keyfi

29.01.2021 12:44 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da etkili olan lodosu fırsat bilen sörf tutkunları Yeşilköy sahilinde sörf yaptı.İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren lodosu sörf tutkunları fırsata çevirdi.

İstanbul’da etkili olan lodosu fırsat bilen sörf tutkunları Yeşilköy sahilinde sörf yaptı.
İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren lodosu sörf tutkunları fırsata çevirdi. Bakırköy Yeşilköy sahilinde oluşan dev dalgalarda buluşan 4 adrenalin tutkunu sporcu dalgalara meydan okudu. Ayaklarında sörf tahtaları ellerinde iplerle sporcular adeta denizde dans edip kendilerini metrelerce yukarı fırlattı. Sörf yapanları meraklı vatandaşlar da ilgiyle izledi.
“Sörf bir tutku”
Sörf yapan sporculardan Turgay Adıyaman, sporun hayatımızda önemli olduğunu belirterek, “Kite sörf yapıyoruz burada ben ve arkadaşlarım ne zaman lodos eserse Yeşilköy’e geliyoruz. Hastalığın olduğu bugünlerde bağışıklık sistemini güçlendirmek önemli kite sörf bunun için bire bir” diye konuştu.

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