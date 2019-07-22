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Yeşilköy’de denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 13:09 | Son Güncelleme

Bakırköy’deki Yeşilköy sahilinde denize girdikten sonra kaybolan 27 yaşındaki Soner Taşkın’ın cesedine yapılan aramaların sonucunda ulaşıldı.

Bakırköy’deki Yeşilköy sahilinde denize girdikten sonra kaybolan 27 yaşındaki Soner Taşkın’ın cesedine yapılan aramaların sonucunda ulaşıldı. Taşkın’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Dün akşam saat 19.00 sıralarında Bakırköy Yeşilyurt plajında denize girdikten sonra bir daha haber alınamayan Soner Taşkın’ın bulunması için çalışma başlatılmıştı. Sabah saatlerinde yeniden başlayan çalışmalar sonucu Taşkın’ın cansız bedenine ulaşıldı.
Taşkın’ın cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken arama çalışmalarını izleyen yakınları gözyaşlarını tutamadı.

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