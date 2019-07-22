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Yeşilköy'de denize girdikten sonra kaybolan gencin cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 12:33 | Son Güncelleme

Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - YEŞİLKÖY sahilinde  dün akşam denize girdikten sonra kaybolan 28 yaşındaki Soner Taşkın'ın cansız bedeni bulundu.

Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - YEŞİLKÖY sahilinde dün akşam denize girdikten sonra kaybolan 28 yaşındaki Soner Taşkın'ın cansız bedeni bulundu.
Bakırköy Yeşilkoy sahilinde dün akşam saat 20.00 sıralarında ağabeyi ile birlikte denize giren Soner Taşkın ağabeyine dalga kırandan denize atlayacağını söyledi. Buradan denize atlayan genç bir süre sonra gözden kayboldu. Ağabeyi hemen durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine deniz polisi sevk edildi. Arama yapan ekipler havanın kararmasıyla birlikte çalışmalara sabah devam etmek üzere bölgeden ayrıldı. Bu sabah saatlerinde arama çalışmaları tekrar başladı. Özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen gençten acı haber geldi. Taşkın cansız bedeni saat 12.00 sıralarında bulundu. Yakınları acı haber ile yıkıldı. İncelemenin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.

(FOTOĞRAF)

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