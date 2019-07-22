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Yeşilköy'de denize girdikten sonra kaybolan gencin cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 15:22 | Son Güncelleme

YEŞİLKÖY sahilinde dün akşam denize girdikten sonra kaybolan 28 yaşındaki Soner Taşkın'ın cansız bedeni bulundu.

Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA) YEŞİLKÖY sahilinde dün akşam denize girdikten sonra kaybolan 28 yaşındaki Soner Taşkın'ın cansız bedeni bulundu. Ailesi sinir krizi geçirerek uzun süre gözyaşı dökerken, bazı vatandaşların sahilde güneşlenip yüzmeye devam etmesi dikkat çekti. Bakırköy Yeşilkoy sahilinde dün akşam saat 20.00 sıralarında ağabeyi ile birlikte denize giren Soner Taşkın ağabeyine dalga kırandan denize atlayacağını söyledi. Buradan denize atlayan genç bir süre sonra gözden kayboldu. Ağabeyi hemen durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine deniz polisi sevk edildi. Arama yapan ekipler havanın kararmasıyla birlikte çalışmalara sabah devam etmek üzere bölgeden ayrıldı. Bu sabah saatlerinde arama çalışmaları tekrar başladı. Çalışmalara Deniz Polisi, Sahil Güvenlik Ekipleri , İBB ve Küçükçekmece Belediyesi arama kurtarma ekibi katıldı. Küçükçekmece Belediyesi'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen gençten saatler sonra acı haber geldi. Taşkın'ın cansız bedeni saat 12.00 sıralarında karadan yaklaşık 100 metre açıkta bulundu. Yakınları acı haber ile yıkıldı. Sinir krizi geçiren baba Sedat Taşkın ve bazı yakınları baygınlık geçirdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Arama çalışmaları sürerken Baba Sedat Taşkın arama çalışmalarına katılan ekiplerin az olduğunu söyleyerek tepki gösterdi. Kardeşiyle birlikte denize giren ağabey Gökhan Taşkın , "Buradan atladı yüzdü. Boğulduğunu gördüm. Bende suya atladım. Can kurtarana haber verildi. burada bizim canımızdan can gitti. Başka canlar yanmasın. İnsan arama dedektörü yok ama maden arama dedektörü var. insanlık bu mu? " diye konuştu. Arama çalışmaları sürerken bazı vatandaşların güneşlenip yüzmeye devam etmesi ise dikkat çekti. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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