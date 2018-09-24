Yeşilköy'de Elma Festivali

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) BURDUR'un Tefenni ilçesine bağlı Yeşilköy'de 4'üncü Altın Elma Festivali düzenlendi. Festival kapsamında köyde yapılacak çok amaçlı kültür merkezinin temel atma töreni de gerçekleştirildi. Altın Elma Festivali etkinliklerine Ak Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur, Kaymakam İlker Eker, İl Jandarma Komutan vekili Albay Mehmet Çelik, Belediye Başkanı Ümit Alagöz, Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Darcan ile vatandaşlar katıldı. Kaymakam İlker Eker, Yeşilköy'ümüz nüfusunun çoğunluğu meyvecilikle uğraşan, ekonomiye katkı sağlayan çok çalışkan, modern tarım tekniklerini kullanan, gelişmeye açık bir köy. Türkiye'nin birçok yerinde çeşitli türlerde elmalar yetiştiriliyor fakat Yeşilköy'ümüzün iklim koşulları, rakımı, toprak yapısı göz önünde bulundurulduğunda gerçekten lezzet ve aroması itibariyle farklılığını gösteriyor. Geçen yıl uygulamaya koyduğumuz İyi Tarım Uygulamaları bu sene de devam edecek dedi. Ak Parti Milletvekili Yasin Uğur, Bu tür festivaller birlik ve beraberlik açısından önemli. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Temeli atılan çok amaçlı kültür merkezinin hayırlı olmasını diliyorum diye konuştu. Köy Muhtarı Abdurrahman Erkan da Yeşilköy'de 6 bin ton elma, 1200 ton vişne, 600 ton kiraz üretildiğini söyledi. Konuşmaların ardından Arzu Gök, Fatih Burdurlu, Aylin Dinçer ve Güler Duman söyledikleri türkü ve şarkılarla etkinliğe katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı.

