Yeşilköy’de esnaflar arasında kedi kavgası

Yeşilköy’de aynı binada işletme sahibi olan iki esnaf arasında kedi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki tarafta haklı olduklarını iddia ederken, yaşanan kavga anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bakırköy, Yeşilköy’de aynı binada işletme sahibi olan iki esnaf arasında kedi yüzünden kavga çıktı. Güzellik merkezi işleten Türkmenistan vatandaşı Zalina M.’nin iddiasına göre alt kattaki kafe işleten Naci ve Nazan D. çifti, bahçede bulunan yavru kedileri, koku bahanesiyle atmaya çalıştı. Kafe işleten Naci ve Nazan D. çifti de, olayın kedi meselesi olmadığını ve Zalina M.’nin işten çıkarılan erkek arkadaşı yüzünden kendileriyle 1 yıldır uğraştığını iddia etti. Esnaflar arasında uzun süredir devam eden gerginlik artınca Naci ve Nazan D. çifti, Zalina M.’nin yavru kedileri beslediği bahçeye gitti. Sözlü atışmaların devam etmesi üzerine arbede yaşandı. Kavganın meydana gelişi, bina girişinde bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

“Her zaman baskı, her zaman hakaret”

9 yıldır Türkiye’de yaşayan Zalina M., yaşanan olayın ardından açıklama yaptı. Alt katında bulunan Naci ve Nazan D. çiftinin kedilere karşı çıktığını ifade eden Zalina M. şöyle konuştu:

“Bu küçük kediler benim ofiste dünyaya geldiler. Ben onlara baktım sonra bu bahçede ev yaptım, biraz büyüsünler sonra kendi çarelerine bakarlar diye. Ama benim alttaki komşum karşı çıktı kedilere. Ben burada duruyordum kendileri geldiler. Kediler buradan kalkacak, koku geliyor dediler. Bu bahçe bizim ortak bahçemiz. Arka tarafta da bırakmayacaksınız bu tarafta da bırakmayacaksınız dedi. Ben de ‘bu yanlış’ dedim. Burası pislik içindeydi ben temizlettim. Her zaman baskı, her zaman hakaret. Savcılığa başvurduk. Polise gittik ifade verdik. Allah bunları niye dünyaya getirdi? Bizim merhametimizi ölçmek için. Sevmeyebilirsiniz saygı duyarım zaten sizin evinizde de değil kafanıza da oturmuyor.”