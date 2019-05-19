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Yeşilköy’de esnaflar arasında kedi kavgası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 18:45 | Son Güncelleme

Yeşilköy’de aynı binada işletme sahibi olan iki esnaf arasında kedi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Yeşilköy’de aynı binada işletme sahibi olan iki esnaf arasında kedi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki tarafta haklı olduklarını iddia ederken, yaşanan kavga anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Bakırköy, Yeşilköy’de aynı binada işletme sahibi olan iki esnaf arasında kedi yüzünden kavga çıktı. Güzellik merkezi işleten Türkmenistan vatandaşı Zalina M.’nin iddiasına göre alt kattaki kafe işleten Naci ve Nazan D. çifti, bahçede bulunan yavru kedileri, koku bahanesiyle atmaya çalıştı. Kafe işleten Naci ve Nazan D. çifti de, olayın kedi meselesi olmadığını ve Zalina M.’nin işten çıkarılan erkek arkadaşı yüzünden kendileriyle 1 yıldır uğraştığını iddia etti. Esnaflar arasında uzun süredir devam eden gerginlik artınca Naci ve Nazan D. çifti, Zalina M.’nin yavru kedileri beslediği bahçeye gitti. Sözlü atışmaların devam etmesi üzerine arbede yaşandı. Kavganın meydana gelişi, bina girişinde bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

“Her zaman baskı, her zaman hakaret”
9 yıldır Türkiye’de yaşayan Zalina M., yaşanan olayın ardından açıklama yaptı. Alt katında bulunan Naci ve Nazan D. çiftinin kedilere karşı çıktığını ifade eden Zalina M. şöyle konuştu:
“Bu küçük kediler benim ofiste dünyaya geldiler. Ben onlara baktım sonra bu bahçede ev yaptım, biraz büyüsünler sonra kendi çarelerine bakarlar diye. Ama benim alttaki komşum karşı çıktı kedilere. Ben burada duruyordum kendileri geldiler. Kediler buradan kalkacak, koku geliyor dediler. Bu bahçe bizim ortak bahçemiz. Arka tarafta da bırakmayacaksınız bu tarafta da bırakmayacaksınız dedi. Ben de ‘bu yanlış’ dedim. Burası pislik içindeydi ben temizlettim. Her zaman baskı, her zaman hakaret. Savcılığa başvurduk. Polise gittik ifade verdik. Allah bunları niye dünyaya getirdi? Bizim merhametimizi ölçmek için. Sevmeyebilirsiniz saygı duyarım zaten sizin evinizde de değil kafanıza da oturmuyor.”

“Planlanmış bir şey”
Kafe işletmecisi Nazan D. de olayın kedi meselesi olmadığını, Yeşilköy’de kafeye evcil hayvan kabul eden tek işletme olduklarını söyledi. Zalina M’nin kendileriyle uğraştığını belirten Nazan D., “Kedi meselesiyle olan bir olay değil, bir seneden beri devam eden bir olay. Ben işletme sahibiyim, tentemin üzerinde bir seneden beri kedi besliyorlar. Kediler sürekli kemik atıyor, tentem bozuluyor ve ben komşu olduğumuz için bir seneden beri uyarıyorum. Misafirlerim burada otururken kedi mamaları dökülüyor, martılar kedi mamalarını yemek için geldikleri zaman misafirlerin üstlerini kirletiyor. Ben zor durumda kalıyorum. Benim iki köpeğim bir papağanım var. Yeşilköy gibi bir yerde bir tek hayvanları içeri alan işletmeyiz biz. O bayanın başka bir husumeti var bizimle. Burada bir erkek arkadaşı çalışırken gönderilmesinde bizi sebep olarak biliyor. O günden beri sürekli bizimle uğraşıyor. Kedileri alıp kendi elleri ile tentenin üzerine çıkarıyorlar. Burada otururken bana ağıza alınmayacak küfür ettiler. Ondan sonra koşarak o bahçeye girdi zaten planlanmış bir şey. Ben gittiğimde, “kamerayı hazırla geliyor” diye konuşuyorlardı. Eşimde arkamdan geldi. Bizi görür görmez dehşet derecede küfür etmeye başladı ve küçük kediyi benim üzerime attı. Ben de kendimi korumak zorunda kaldım. Bana aynı küfürleri tekrarladı, ondan sonra bir arbede yaşandı. Konu kedi olsaydı ben kimseye söylemeden o kedilere orada zarar verirdim. Yeni doğmuş kedilere ben nasıl zarar verebilirim ki. Karşıdakileri de sürekli şikayet etti, mal sahipleri onun yüzünden çok zor durumda kaldı. Dükkanını kapatıp giden insanlar oldu burada” dedi.

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