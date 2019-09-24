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Yeşilköy'de lüks bir sitede çatı yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 23:41 | Son Güncelleme

YEŞİLKÖY'de bulunan lüks bir sitede bulunan 4 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yeşilköy'de lüks bir sitede çatı yangını

İlkay DİKİCİ- Soner HASIRCIOĞLU- Kubilay ÖZEV/İSTANBUL,(DHA)-YEŞİLKÖY'de bulunan lüks bir sitede bulunan 4 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu binada hasar oluştu.
Yangın, saat 22.30'da Yeşilköy Mahallesi Mahir Gürel Sokak'ta bulunan lüks bir sitede çıktı. Site içerisinde bulunan 4 katlı bir binanın çatısından dumanların yükseldiğini gören site sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokağı araç trafiğine kapatırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olamazken binada hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği sırada mahalle sakinleri cep telefonları ile o anları kaydetti.
Mahalle sakini Hasan Çelen, “Biz yandaki blokta oturuyoruz. Çatıdan alev yükseliyorken onun üzerine bir bakalım diye geldik" dedi.
Rafi Barlak da, “Evdeydim. Bir duman kokusu geldi bayağı. Kükürt kokusu geldi. İtfaiye sesini duyunca dışarıya çıktık. Geldiğimizde zaten alevler vardı. Ama itfaiye çabuk müdahale etti. Herhalde tadilatta olduğunu söylüyorlar. Herhalde elektrik kontağından çıkmış. Biz de geldik alevleri gördük seyrettik o kadar" İfadelerini kullandı.

(FOTOĞRAF)

Yeşilköy'de lüks bir sitede çatı yangınıYeşilköy'de lüks bir sitede çatı yangınıYeşilköy'de lüks bir sitede çatı yangını

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