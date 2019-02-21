HABER

Yeşilköy’de TIR’daki konteyner yola düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2019 04:53 | Son Güncelleme

Bakırköy sahil yolunda konteyner yüklü TIR üst geçide çarparak yola devrildi.

Yeşilköy’de TIR’daki konteyner yola düştü

Bakırköy sahil yolunda konteyner yüklü TIR üst geçide çarparak yola devrildi. Kaza nedeniyle Bakırköy Sahil yolu tek yönlü trafiğe kapatıldı.
Kaza, saat 02:00 sıralarında Bakırköy Sahil yolu Yeşilköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Rauf Orbay Caddesi’nden Yeşilköy istikametine giden 34 LE 5153 plakalı TIR sürücüsü 4 metrelik azami yükseklik tabelasını fark edememesi üzerine üst geçide çarparak yola devrildi. Konteynerin düştüğü şeritte başka bir aracın olmaması olası bir faciayı önlerken, kaza nedeniyle Yeşilköy istikametinde yol trafiğe kapatıldı.
Çekici ile yoldan kaldırıldı
Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri Sahil yolunu tek yönlü trafiğe kapatırken, konteynerin kaldırılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’e ait vinç olay yerine çağrıldı. İki taraflı bağlanan halatlar ile yola düşen konteyner vinç yardımıyla havaya kaldırıldı. Yaklaşık 1 saatlik süren çalışmaların ardından devrilen konteyner tekrar TIR’ın üzerine konuldu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından kapanan sahil yolu yeniden trafiğe açıldı.

Yeşilköy’de TIR’daki konteyner yola düştü

Yeşilköy’de TIR’daki konteyner yola düştü

Yeşilköy’de TIR’daki konteyner yola düştü

Twitter'ın 9 kullanışlı özelliği Twitter'ın 9 kullanışlı özelliği
Ayvacık’taki deprem anı güvenlik kameralarındaAyvacık’taki deprem anı güvenlik kameralarında
Ayvacık’taki depremde hasar gören binalara ekipler müdahale ediyorAyvacık’taki depremde hasar gören binalara ekipler müdahale ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Çanakkale'de 5.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi

Çanakkale'de 5.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedildi

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

İşte Survivor'a katılacak Türk yarışmacı!

İşte Survivor'a katılacak Türk yarışmacı!

Bugün 8 büyüklüğünde deprem olacak

Bugün 8 büyüklüğünde deprem olacak

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Ardeşen’de korkunç olay!

Ardeşen’de korkunç olay!

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşi ve kızı öldürülen İsmail Güzel cinayet gününü anlattı

Anneyi öldürdü, kızını kaçırarak boş araziye götürdü...

Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü! Nedeni akılalmaz...

Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü! Nedeni akılalmaz...

Korkunç! Evden kaçan gençler kollarını kesmiş halde bulundu

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar 'ilk kez karşılaştık' dedi

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Ardeşen’de korkunç olay! Cansız bedeni bulundu

Ardeşen’de korkunç olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.