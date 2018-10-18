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Yeşiller Hessen'de de ikinci güç olabilir

18.10.2018 15:48 | Son Güncelleme

Bavyera seçimlerini henüz geride bırakan Almanya, Hessen'deki eyalet seçimlerine hazırlanıyor.

Yeşiller Hessen'de de ikinci güç olabilir

Anket sonuçları, Yeşiller partisinin Hessen'de de büyük bir başarı elde edebileceğini gösteriyor.Almanya'nın Hessen eyaletinde yaklaşık iki hafta sonra gerçekleşecek seçimler öncesinde yapılan bir anket, Yeşiller partisinin Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) ardından en fazla oyu alan ikinci parti olabileceğini ortaya koydu. Yeşiller, Bavyera'da geçen Pazar günü yapılan seçimlerde de oyların yüzde 17,5'ini alarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

Alman kamu televizyonu ZDF'nin yayınladığı anketin sonuçları, Hessen'de bu Pazar günü seçimler yapıldığı takdirde, CDU'nun oyların yüzde 26'sını alacağını gösteriyor. Federal düzlemde hükümet ortağı olan Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) oyların yüzde 20’sini alması, Yeşiller partisininse yüzde 22'lik bir başarı elde etmesi öngörülüyor. Ankete göre Hür Demokrat Parti (FDP) ve Sol Parti ise yüzde 8'er oy alabilir. Şu ana kadar eyalet meclisinde temsil edilmeyen aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif'in (AfD) ise yüzde 12 civarında oy alarak ilk kez meclise girmesi bekleniyor.

Hessen halkı 28 Ekim tarihinde sandığa gidiyor. Wiesbaden'daki eyalet meclisinde şu anda CDU birinci parti konumda. Eyalet hükümeti ise CDU-Yeşiller koalisyonundan oluşuyor.

Hafta sonundaki Bavyera seçimlerine Yeşiller, elde ettikleri oy oranıyla damgasını vurmuştu. Başbakan Angela Merkel'in lideri olduğu CDU'nun yalnızca Bavyera'da faaliyet gösteren kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) yüzde 37,2'lik oy oranı ile başı çekmiş ancak meclisteki salt çoğunluğu kaybetmişti. SPD de benzer biçimde kan kaybederek oyların yüzde 9,7'sini almıştı. Yalnızca Bavyera ve Avrupa Parlamentosu'nda temsil edilen Hür Seçmenler partisi (Freie Wähler) yüzde 11,6'lık oy oranına ulaşırken, aşırı sağcı AfD yüzde 10,2'lik oy oranıyla ilk kez meclise girmişti. Bavyera'da hükümet kurma yönünde ön görüşmeler sürüyor.

DW,dpa/BÜ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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