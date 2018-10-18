Yeşiller Hessen'de de ikinci güç olabilir

Anket sonuçları, Yeşiller partisinin Hessen'de de büyük bir başarı elde edebileceğini gösteriyor.Almanya'nın Hessen eyaletinde yaklaşık iki hafta sonra gerçekleşecek seçimler öncesinde yapılan bir anket, Yeşiller partisinin Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) ardından en fazla oyu alan ikinci parti olabileceğini ortaya koydu. Yeşiller, Bavyera'da geçen Pazar günü yapılan seçimlerde de oyların yüzde 17,5'ini alarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

Alman kamu televizyonu ZDF'nin yayınladığı anketin sonuçları, Hessen'de bu Pazar günü seçimler yapıldığı takdirde, CDU'nun oyların yüzde 26'sını alacağını gösteriyor. Federal düzlemde hükümet ortağı olan Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) oyların yüzde 20’sini alması, Yeşiller partisininse yüzde 22'lik bir başarı elde etmesi öngörülüyor. Ankete göre Hür Demokrat Parti (FDP) ve Sol Parti ise yüzde 8'er oy alabilir. Şu ana kadar eyalet meclisinde temsil edilmeyen aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif'in (AfD) ise yüzde 12 civarında oy alarak ilk kez meclise girmesi bekleniyor.