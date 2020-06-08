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Yeşiller: "Irk" kavramı Alman anayasasından çıkartılsın

08.06.2020 23:19 | Son Güncelleme

Almanya'da ırkçılık karşıtı gösteriler devam ederken, Yeşiller'den "ırk kelimesi anayasadan çıkartılsın" önerisi geldi.

Yeşiller: "Irk" kavramı Alman anayasasından çıkartılsın

Öneride bulunan Yeşiller partili siyasetçiler, "ırkçılığı hafızamızdan silmenin vakti geldi" dedi.ABD’de George Floyd’un bir polis tarafından öldürülmesi sonrasında başlayan “kurumsal ırkçılık’’ tartışmaları Almanya’ya da sıçradı.

Yeşiller partisi, Alman anayasasında yer alan "ırk" ifadesinin anayasadan çıkartılmasını talep etti. Parti Eş Genel Başkanı Robert Habeck ve Schleswig-Holstein Eyalet Meclis Grup Başkanvekili Aminata Touré, günlük "Tageszeitung" gazetesi için ortak kaleme aldıkları yazıda, "Artık (öğrenilmiş) ırkçılığı akıllarımızdan silmenin zamanı geldi" ifadelerini kullandı. "Irklar yoktur, insanlar vardır" diye yazan Yeşiller partili politikacılar, bu kavramı anayasadan silmenin önemli bir işaret olacağını savundu.

Habeck ve Touré, "ırk" kavramının insanları alt kategorilere ayırmanın manifestosu olduğunu ve bunun anayasanın ruhuyla çeliştiğine dikkat çekti. Yeşiller’in tartışmaya açtığı Federal Almanya Cumhuriyeti anayasasının üçüncü maddesi, "Cinsiyeti, soyu, ırkı, dili, yurdu ve kökeni, inancı, dini veya siyasi görüşleri dolayısıyla hiç kimse mağdur edilemez ve hiç kimseye imtiyaz tanınamaz" ifadelerini içeriyor.

"Polisi denetleyecek bağımsız bir birim oluşturulmalı"

"Bu, satırları Almanya’da büyüyen ve hayatı boyunca ırkçılıkla karşı karşıya kalmış bir siyah (kadın) ve Almanya’da yetişmiş, aşağılama ve saldırılara maruz kalmamış bir beyaz (erkek) olarak birlikte yazıyoruz" ifadelerini kullanan siyasiler, toplumun tamamının bir şekilde ırkçılıktan etkilendiğine; ırkçılığın çoğunluk toplumlarında yapısal bir sorun olduğuna işaret etti.

Özellikle devlet kurumlarının ırkçılık konusunda hassaslaşması gerektiğini belirten siyasetçiler, bunun da personelin eğitilmesi yoluyla mümkün olduğunu kaydetti. Yazıda, polislerin ırkçılık konusunda eğitim alması gerektiği belirtilirken, emniyette şikayet birimleri oluşturulması ve polisten sorumlu olacak bağımsız bir birimin kurulması istendi.

Siyah Amerikalı George Floyd’un 25 Mayıs’ta bir polis tarafından gözaltındayken sokak ortasında öldürülmesinin ardından başlayan ve ABD’nin dört bir yanına yayılan ırkçılık karşıtı gösteriler, Almanya'da da geniş destek buluyor. Geçen haftasonu binlerce kişi ülkenin farklı şehirlerinde polis şiddetini ve ırkçılığı protesto etmek için sokaklara döküldü.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, epd / SÖ, TY

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