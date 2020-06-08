Yeşiller: "Irk" kavramı Alman anayasasından çıkartılsın

Öneride bulunan Yeşiller partili siyasetçiler, "ırkçılığı hafızamızdan silmenin vakti geldi" dedi.ABD’de George Floyd’un bir polis tarafından öldürülmesi sonrasında başlayan “kurumsal ırkçılık’’ tartışmaları Almanya’ya da sıçradı.

Yeşiller partisi, Alman anayasasında yer alan "ırk" ifadesinin anayasadan çıkartılmasını talep etti. Parti Eş Genel Başkanı Robert Habeck ve Schleswig-Holstein Eyalet Meclis Grup Başkanvekili Aminata Touré, günlük "Tageszeitung" gazetesi için ortak kaleme aldıkları yazıda, "Artık (öğrenilmiş) ırkçılığı akıllarımızdan silmenin zamanı geldi" ifadelerini kullandı. "Irklar yoktur, insanlar vardır" diye yazan Yeşiller partili politikacılar, bu kavramı anayasadan silmenin önemli bir işaret olacağını savundu.

Habeck ve Touré, "ırk" kavramının insanları alt kategorilere ayırmanın manifestosu olduğunu ve bunun anayasanın ruhuyla çeliştiğine dikkat çekti. Yeşiller’in tartışmaya açtığı Federal Almanya Cumhuriyeti anayasasının üçüncü maddesi, "Cinsiyeti, soyu, ırkı, dili, yurdu ve kökeni, inancı, dini veya siyasi görüşleri dolayısıyla hiç kimse mağdur edilemez ve hiç kimseye imtiyaz tanınamaz" ifadelerini içeriyor.