Yeşiller Partili Roth'dan Gezi davası açıklaması

Yeşiller Partili Roth, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, Alman hükümetine de Türkiye'ye yönelik açık tavır alınması gerektiğini ifade etti. Türkiye'ye "açıkça siyasi ve ekonomik" mesajlar verilmesi gerektiğini belirten Roth, Türkiye ile iş yapan Alman şirketlerine verilen Hermes kredilerinin verilmemesini, Almanya'nın Türkiye'ye silah ve teçhizat satışını durdurmasını talep etti. Roth, silah satışının "derhal ve istisna yapılmaksızın durdurulması, verilen onayların da iptal edilmesi" gerektiğini sözlerine ekledi.

Yeşiller Partili siyasetçi, Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davanın hukukun üstünlüğü ilkesi ile bağdaşmadığını söyledi. Roth, davayı "Demokrasi yönünde verdiği sözlerden çoktan vazgeçen bir otokratın intikam hamlesi" olarak nitelendirdi. Roth, "Ben de Oradaydım, Gezi'deydim" diyen bin 376 kişinin imzaladığı bildiriye de destek verdiğini söyledi. Pazar günü yayınlanan bildiride "Ben de Gezi'deydim, düşüncemi özgürce söyleyebileyim diye, barış içinde yaşamak istediğim için" denilerek, "Hepimiz oradaydık. Gezi'de dile gelen bu toplumun özlemleri ve talepleridir yargılanamaz" ifadeleri kullanılmıştı.

Berlin'den Türkiye'ye çağrı

Alman hükümetinin İnsan Hakları Sorumlusu Bärbel Kofler ve Fransa Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Sorumlusu François Croquette da geçen Cuma günü ortak bir açıklama yaparak, Osman Kavala ve diğer sanıkların yargılandığı davaya ilişkin olarak "artan endişelerini" dile getirdi. Alman ve Fransız siyasetçiler, Türkiye'ye sanıklara "adil ve şeffaf bir yargılama süreci öngören uluslararası yükümlülüklerine uyma" çağrısında bulundu.