HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yeşiller, SPD ve Hür Demokratlar koalisyon müzakerelerine bugün başlıyor

Yeşiller, SPD ve Hür Demokratlar koalisyon müzakerelerine bugün başlıyor

21.10.2021 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’da Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokratlar arasında koalisyon müzakereleri bugün başkent Berlin’de başlıyor.

Yeşiller, SPD ve Hür Demokratlar koalisyon müzakerelerine bugün başlıyor

7 konu başlığında yürütülecek müzakereler için 22 farklı çalışma grubu oluşturuldu.Almanya’da Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokratlar arasında koalisyon müzakereleri bugün başkent Berlin'de başlıyor.

Almanya saati ile Messe Berlin'de 15.00'te başlayacak görüşmeler öncesinde SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil, Yeşiller Genel Sekreteri Michael Kellner ve Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Sekreteri Volker Wissing basına açıklamalarda bulunacak.

Messe Berlin'de yapılacak görüşmelere partilerin ana müzakereci grupları ve 22 farklı çalışma grubunun başkanları katılacak. Müzakereler 7 konu başlığında yürütülecek. Bunlar arasında "modern devlet, dijital kalkınma ve inovasyon", "sosyolojik ekolojik piyasa ekonomisinde iklim koruma", "modern demokraside özgürlük ve güvenlik, eşitlik ve çeşitlilik" gibi başlıklar yer alıyor.

Görüşmeler sonucunda ortaya bir koalisyon sözleşmesi çıkacak ve yeni hükümet bu sözleşmeye göre politikalarını belirleyecek. Koalisyon müzakerelerinin ne kadar süreceği bilinmiyor ancak her çalışma grubunda görüşmelerin en az üç ila dört hafta süreceği tahmin ediliyor.

Bakanlıkların üç parti arasında nasıl bölüşüleceği ise koalisyon görüşmelerinin son aşamasını oluşturuyor. Ancak şimdiden her partinin talip olduğu bakanlıklar olduğu biliniyor. Maliye bakanlığı için FDP lideri Christian Lindner ve Yeşiller Eş Başkanı Robert Habeck'in adı geçiyor. Yeşiller'den Cem Özdemir'in de dışişleri bakanı olabileceği yönünde kamuoyunda spekülasyonlar yapılmıştı.

AFP / EC, DA

©Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nesli tehdit altında! Sultan Sazlığında ilk defa Saz Horozu görüldüNesli tehdit altında! Sultan Sazlığında ilk defa Saz Horozu görüldü
Dinmeyen ağrıları nedeniyle hastaneye gitti, göz kapağının düşme nedenini duyunca şaşkına döndüDinmeyen ağrıları nedeniyle hastaneye gitti, göz kapağının düşme nedenini duyunca şaşkına döndü
Bıçaklayıp, ölmesini beklemiş! Cani kocadan kan donduran iddiaBıçaklayıp, ölmesini beklemiş! Cani kocadan kan donduran iddia
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Erkal’ın annesine büyük ayıp! “Asıl şimdi öldü”

İbrahim Erkal’ın annesine büyük ayıp! “Asıl şimdi öldü”

Ali Babacan'a vatandaştan sert tepki

Ali Babacan'a vatandaştan sert tepki

Korkunç! Gece vakti feci şekilde can verdi

Korkunç! Gece vakti feci şekilde can verdi

Kritik görüşmede kritik mesaj: Gidiyorlar, hata yapmamalıyız

Kritik görüşmede kritik mesaj: Gidiyorlar, hata yapmamalıyız

Taliban katliam yapıyor!

Taliban katliam yapıyor!

Protesto sonuç verdi! İmamoğlu interneti ücretsiz yaptı

Protesto sonuç verdi! İmamoğlu interneti ücretsiz yaptı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bülent Arınç: Beni kodese mi tıkacaksınız?

Bülent Arınç: Beni kodese mi tıkacaksınız?

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kılıçdaroğlu'ndan Bilal Erdoğan'a sert çıkış: Sen kimsin?

Kılıçdaroğlu'ndan Bilal Erdoğan'a sert çıkış: Sen kimsin?

Davutoğlu'nun asansör kazasından yeni görüntüler

Davutoğlu'nun asansör kazasından yeni görüntüler

İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin sözlerine yanıt

İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin sözlerine yanıt

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.