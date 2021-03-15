Yeşiller ve SPD'den yerel seçim başarısı

Merkel'in partisi CDU iki seçimde de tarihinin en kötü sonucunu aldı.Almanya’nın Baden-Württemberg ve Rheinland-Pfalz eyaletlerinde dün eyalet seçimleri yapıldı. Baden-Württemberg’de Yeşiller, Rheinland-Pfalz’da ise Sosyal Demokrat Parti (SPD) sandıktan birinci çıkmayı başardı. Başbakan Angela Merkel'in partisi Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) ise Federal Meclis seçimlerine yaklaşık altı ay kala her iki eyalette de tarihinin en kötü sonuçlarını aldı. Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından gözler, koalisyon görüşmelerine çevrildi. İki eyalette de SPD, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller’in koalisyon hükümeti oluşturması mümkün. Bunun gerçekleşmesi halinde ikinci sırada gelen CDU, ana muhalefet rolünü üstlenecek.

Her iki eyalette de sağcı popülist AfD partisi ise bir önceki seçimlere oranla oy kaybına uğradı.

Baden-Württemberg'de Yeşiller'in zaferi

Baden-Württemberg’de Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann liderliğindeki Yeşiller seçimi açık ara farkla kazanırken CDU tarihteki en düşük oy oranını aldı. Resmi olmayan sonuçlara göre oy dağılımı şu şekilde: