Yeşiller'den Almanya'daki Ülkücü Hareket'in yasaklanması için girişim

Yeşiller Partisi Milletvekili Cem Özdemir konuyla ilgili hükümet partileriyle görüştüklerini belirtti.Yeşiller Partili milletvekili Cem Özdemir Almanya'da "Bozkurtların" yasaklanmasını öngören ortak bir girişim için koalisyon partileriyle görüşmelere başladıklarını açıkladı. Die Welt gazetesine bir mülakat veren Özdemir "Bozkurtlar dünyanın her yerinde kendi kötülüklerini yayan ve Avrupa'da sürekli hep şiddet olaylarıyla gündeme gelen militan aşırı sağcılardır" dedi.

"Anayasayı Koruma Teşkilatı Bozkurtların en büyük çatı örgütünün, 170 dernek ve 7 bin üyesi olan Almanya Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu (ADÜTDF) olduğunu varsayıyor" diyen Özdemir bazı kaynaklara göre hareketin Almanya'daki varlığının 20 bin kişi kadar olduğunu söyledi. Özdemir "Bozkurtlar Almanya'daki en büyük aşırı sağcı örgütlenme olabilir" diye konuştu.

"Almanya'da Türkiye kökenli muhalifleri ve azınlık üyelerini de tehdit ediyorlar" diyen Özdemir "Türk aşırı sağcıların Berlin, Dortmund ya da Hamburg'un ortasında barışçıl vatandaşların gözünü korkutmaları, dövmeleri ya da hayatını tehdit etmeleri mümkün olamaz" diye konuştu. Özdemir "Aşırı sağcılık aşırı sağcılıktır ve nereden gelirse gelsin bununla mücadele edilmelidir" dedi.