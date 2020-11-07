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Yeşiller'den Almanya'daki Ülkücü Hareket'in yasaklanması için girişim

07.11.2020 16:37 | Son Güncelleme

Yeşiller partisi, Almanya’da "Bozkurtların" yasaklanması için harekete geçti.

Yeşiller Partisi Milletvekili Cem Özdemir konuyla ilgili hükümet partileriyle görüştüklerini belirtti.Yeşiller Partili milletvekili Cem Özdemir Almanya'da "Bozkurtların" yasaklanmasını öngören ortak bir girişim için koalisyon partileriyle görüşmelere başladıklarını açıkladı. Die Welt gazetesine bir mülakat veren Özdemir "Bozkurtlar dünyanın her yerinde kendi kötülüklerini yayan ve Avrupa'da sürekli hep şiddet olaylarıyla gündeme gelen militan aşırı sağcılardır" dedi.

"Anayasayı Koruma Teşkilatı Bozkurtların en büyük çatı örgütünün, 170 dernek ve 7 bin üyesi olan Almanya Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu (ADÜTDF) olduğunu varsayıyor" diyen Özdemir bazı kaynaklara göre hareketin Almanya'daki varlığının 20 bin kişi kadar olduğunu söyledi. Özdemir "Bozkurtlar Almanya'daki en büyük aşırı sağcı örgütlenme olabilir" diye konuştu.

"Almanya'da Türkiye kökenli muhalifleri ve azınlık üyelerini de tehdit ediyorlar" diyen Özdemir "Türk aşırı sağcıların Berlin, Dortmund ya da Hamburg'un ortasında barışçıl vatandaşların gözünü korkutmaları, dövmeleri ya da hayatını tehdit etmeleri mümkün olamaz" diye konuştu. Özdemir "Aşırı sağcılık aşırı sağcılıktır ve nereden gelirse gelsin bununla mücadele edilmelidir" dedi.

AKP ile grup arasında yakın "ideolojik bağ" olduğunu söyleyen Özdemir AKP'li siyasetçilerin seçim mitinglerinde bozkurt işareti yaptıklarını söyledi ve ekledi: "Bozkurtların organize suç ve mafya gruplarıyla bağlantıları olduğu halde bunu yapıyorlar."

Aldığı tehditler nedeniyle kendisine polis koruması verilen Özdemir, "Bunun nedeni Neonazilerden gelen tehditler ama aynı zamanda da Türk aşırı sağcılarından gelen tehditler" dedi. Özdemir Almanya'daki siyasi partilerden kendi içlerinde ülkücü hareket üyelerinin etki sahibi olup olmadığını da incelemelerini istedi.

Almanya iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın 2019 yılı raporunda "Bozkurtlar milliyetçi-aşırı sağcı düşüncenin ciddiye alınması gereken bir taşıyıcısı ve yayıcısı" olarak ifade ediliyor.

Sol Parti'den Sevim Dağdelen de yasaklama istiyor

Almanya'da hafta içinde de Sol Parti ADÜTDF'nin yasaklanmasını istemişti. ADÜTDF'nin Almanya'daki "en büyük aşırı sağcı, anayasa düşmanı örgütlerden biri" olduğunu söyleyen Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen oluşumun "Kürtlere, Ermenilere, Alevilere, Yunanlara ve Yahudilere karşı tahriklerle Almanya'da kutuplaşmaya ve parçalanmaya hizmet ettiğini" söylemişti. Almanya Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu 18 Haziran 1978'de Frankfurt'ta kuruldu.

Fransa'da yasaklandı

Fransa İçişleri Bakanı Gérarld Darmanin hafta başında Bakanlar Kurulu kararı ile "aşırı milliyetçi" ve "paramiliter" bir hareket olduğu gerekçesiyle "Bozkurtların" Fransa’daki faaliyetlerinin yasaklandığını duyurmuştu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı karara tepki göstermişti. Ankara'dan yapılan açıklamada "Bozkurtlar" isimli bir hareket olmadığı belirtilmiş, bu isimli bir oluşum için "hayal ürünü" nitelemesi yapılmıştı. Fransa'nın kararını "çiftestandartlı bir yaklaşım" olarak niteleyen Türk Dışişleri "Ne yazık ki, kendileri sözkonusu olduğunda ifade özgürlüğünün hiçbir şekilde sınırlanamayacağını savunanlar, başkaları sözkonusu olduğunda ifade özgürlüğüne rahatça kısıtlama getirebilmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

DW, dpa / EC, HT

©Deutsche Welle Türkçe

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