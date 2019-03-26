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Yeşiller’den imamlara "Siyah-kırmızı-altın" eğitim talebi

26.03.2019 18:13 | Son Güncelleme

Yeşiller Partisi ülkedeki imamların Almanya’da yetiştirilmelerini ve özgür, demokratik değerlere sadık olmalarını talep etti.

Yeşiller’den imamlara "Siyah-kırmızı-altın" eğitim talebi

Ancak bu şekilde Müslümanların dışarıdan etki altına alınmasının engellenebileceği belirtildi.Yeşiller’in Meclis Grup Başkanı Katrin Göring-Eckardt, Almanya bayrağındaki renklere vurgu yaparak, Almanya’da görev yapacak olan imamların eğitminin, "Siyah-kırmızı-altın" olması gerektiğini dile getirdi.

"Bu ülkede eğitim verecek imamlar, bunu 21. yüzyıla uygun özgür ve demokratik temeldeki değerlere göre yapmalı" diyen Göring-Eckardt, hükümetin bu konuda herhangi bir eylemde bulunmamasından dolayı, kapıların dışarıdan gelen etkilere açık olduğu görüşünü savundu.

Konrad Adenaeur Vakfı’nın güncel bir araştırmasına göre, Almanya’daki yaklaşık 2 bin camide görev yapan imamların yüzde 90’a yakını dış ülkelerden geliyor. Türkiye, Kuzey Afrika ülkeleri, Arnavutluk, Yugoslavya’nın dağılmasının ardından kurulan ülkeler, Mısır ve İran, Almanya’ya en çok imam gönderen ülkeler konumunda.

Yeşiller kadınlara da imamlık yolunu açmak istiyor

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ise Almanya’da yaşayan Müslümanlar üzerindeki yurt dışı etkisini mümkün olduğunca sona erdirmeyi hedeflemekle beraber, imamların eğitiminin İslami kurumlar tarafından yapılmasından yana. Yeşiller’den Katrin Göring-Eckardt’a göre hükümet, kadınların ve ilahiyat dışı bölümleri bitiren üniversite mezunlarının da imamlık eğitimine katılabilmelerini sağlayacak yasal zemini hazırlamalı.

Hükümetin, imamların eğitimi konusunda somut adımlar atmak yerine, bu acil meseleyi devamlı erteleyerek konuları İslam Konferansı’nda tartıştırmaktan başka bir şey yapmadığını ifade eden Göring-Eckardt, "Şu çok açık, uzun vadede yasal olarak tanınan dini kuruluşlar olmadan Alman imamlar yetiştiremeyiz, ancak bu kurumlar meydana gelene dek, iyi işleyen danışma kurulları ve maliyeti karşılayacak geçici modellerle bu işin üstünden gelebiliriz" dedi.

AFP / ET,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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