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Yeşiller'den Türkiye'ye yaptırım çağrısı

DÜNYA HABERLERİ  | 17.11.2019 13:33 | Son Güncelleme

Almanya'da Yeşiller Partisi Suriye operasyonu nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını istedi.

Yeşiller'den Türkiye'ye yaptırım çağrısı

Almanya'da muhalefetteki Yeşiller'in haftasonunda Bielefeld kentinde düzenlenen parti kongresinde Türkiye'ye yaptırım çağrısında bulunuldu.

Delegeler, Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekatı nedeniyle Türkiye ile AB arasında varılan mülteci mutabakatına son verilmesinin istendiği önergeyi oy çokluğuyla kabul etti.

Kabul edilen önergede Alman ordusunun Suriye ve Irak'taki IŞİD ile mücadele görevine son verilmesi de istendi.

Önergede Türkiye'ye yönelik yaptırım talepleri şöyle sıralandı:

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile hükümet ve ordu mensuplarına ekonomik yaptırımlar uygulanması

-Türkiye'ye her türlü silah ve teçhizat satışının tamamen durdurulması

-AB ile Türkiye arasında imzalanan mülteci mutabakatının sonlandırılması

-Alman Tornoda keşif uçaklarının Suriye ve Irak'tan çekilmesi

-Almanya'dan Türkiye'ye yapılan ihracata güvence sağlayan Hermes kredi ve yatırım garantisinin kaldırılması

Eş başkanlar yeniden seçildi

Öte yandan iki gün süren parti kongresinde Cumartesi günkü oturumda eş genel başkanlar Annalena Baerbock ve Robert Habeck yeniden bu görevlere seçildiler. Baerbock oyların yüzde 97,1'ni, Habeck ise yüzde 90,4'ünü aldı. Seçimde 800 delege oy kullandı.

dpa,DW/TY,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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