Yeşiller'in başbakan adayı Annalena Baerbock kimdir?

Annalena Baerbock, 2018 yılında Yeşiller partisinin eş başkanlığına talip olduğunda, delegelerin kimi seçmesi gerektiğine dair hiçbir kuşku bırakmadı. Hannover'de yapılan parti kongresinde kürsüye siyah deri ceketi ile çıkan Brandenburg milletvekili, tutkulu ve mücadeleci bir konuşma yaptı. Delegelerin alkışları eşliğinde yaptığı konuşmasından yapılan bir alıntı ise haftalar boyunca akıllarda kaldı: "Bugün Robert'in yanında bir kadını seçmiyoruz, bugün yeni eş başkanı seçiyoruz." Baerbock bu kongrede, Robert Habeck ile birlikte çevreci parti Yeşiller'in eş başkanlığına seçildi. Başlangıçta Robert Habeck'e kıyasla daha az tanınan Baerbock sözünde durarak, hızla kendine ait bir profil oluşturdu. Yeşiller meclis grubunun iklim uzmanı olan Baerbock, dış politika konusunda tecrübe edindi, popülizm ve yabancı düşmanlığına karşı cesurca mücadele etti. Yeşiller partisinin başarılı eş genel başkanları 2019 kışında Bielefeld'de yapılan parti kongresinde yeniden liderliğe seçildiklerinde, Baerbock delegelerin yüzde 97'sinin oyunu aldı. Diğer eş genel başkan Habeck'in oyları ise yüzde 90'da kaldı.

Aday olamazsam biraz "yüreğim sızlardı" Annalena Baerbock, kararlı, cesur, hırslı, kendine güvenen bir siyasetçi portresi çiziyor. Bu yılın mart ayının sonunda haftalık Spiegel dergisine Habeck ile verdiği bir röportajda, başbakan adayı olmaması halinde bunun biraz "yüreğini sızlatacağını" söylemiş ve eklemişti: "Hırs olunca, elbette insan şunu göstermek istiyor: Ben yapabilirim." Baerbock'un hırslı olduğu genç yaşlarından beri biliniyor. Aşağı Saksonya eyaletinin güneyindeki Pattensen'da 1980 yılında doğan Baerbock, trambolinle jimnastikte şampiyonalara katılmış ve Almanya üçüncüsü olmuştu. 16 yaşındayken bir yıl için ABD'ye giden Baerbock, Hannover'de kamu hukuku alanında öğrenim gördü. Ünlü Londra Ekonomi ve Siyaset Bilimi Okulu'ndan uluslararası hukuk okudu. Baerbock, birçok Alman siyasetçinin aksine, akıcı bir İngilizce ile röportaj verebilen politikacılar arasında bulunuyor. Baerbock'un Yeşiller eş başkanlığı görevine gelmesinden sonra, kamuoyu yoklamalarına göre partinin oyları yüzde 20 civarına yükseldi, birçok eyalet seçiminin yanı sıra Avrupa Parlamentosu seçimlerinde de Yeşiller oylarını artırarak, başarı elde etti. Baerbock'un eşi ve iki çocuğu ile birlikte Almanya'nın doğusundaki Brandenburg eyaletinin başkenti Potsdam'da yaşıyor olması ise Yeşillerin doğudaki eyaletlerde düşük olan oy oranını artırabilmesi için bir avantaj olarak görülüyor.

Kömür enerjisinden vazgeçme, iklim koruma Yeşiller Eş Başkanı Baerbock, Habeck gibi muhafazakar siyasetçilerle yan yana gelmekten çekinmiyor. İki siyasetçinin Yeşillerin liderliğini üstlenmesinden bu yana, 2021 sonbaharında yapılacak genel seçimler sonrasında Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Yeşillerin koalisyon hükümeti kurabileceğine dair spekülasyonlar yapılıyor. Ancak Baerbock, partisinin yeşil programına büyük önem veriyor. Baerbock, iktidarda olan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) hükümetinin izlediği siyasetten farklı olarak, kömür enerjisinden 2038'den önce vazgeçilmesi gerektiğini savunuyor. Bunun yanı sıra otobanlarda hız sınırının saate 130 kilometre ile sınırlandırılmasını isteyen Baerbock, CDU ve CSU'nun aksine Almanya'nın yüksek savunma harcamalarına karşı çıkıyor. Yeşiller partisi seçim programında da iklim koruma için atılacak adımlara hız verilmesi gerektiğinin altı çiziliyor. Dolayısıyla, olası koalisyon ortağı Birlik partileri ile Yeşiller arasında birçok konuda görüş ayrılığı bulunuyor.