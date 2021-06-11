Yeşillerin Başbakan adayı popülaritesini yitiriyor

Baerbock, son anketlere göre SPD ve CDU adaylarının gerisine düştü.Almanya'da yapılan son anketlerde 26 Eylül 2021'de gerçekleştirilecek Federal Parlamento seçiminde Birlik partileri Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik'in (CSU) başbakan adaylarının yeniden Yeşiller'in adayının önüne geçtiği görülürken, daha önceki anketlerde ön sıralara kadar yükselen Yeşiller'in başbakan adayı Annalena Baerbock'un bu konumunu koruyamadığı sonucu ortaya çıktı.

Kamu televizyonu ZDF tarafından gerçekleştirilen "siyaset barometresi" adlı kamuoyu araştırmasının sonucuna göre Alman seçmenler, "Kimi başbakan olarak görmek istersiniz?" sorusuna sırasıyla Sosyal Demokrat Parti (SPD) adayı Olaf Scholz, CDU/CSU adayı Armin Laschet ve Yeşiller partisinin adayı Annalena Baerbock yanıtını verdi.

Ankete katılanların sadece yüzde 28'i Baerbock'u başbakan olarak görmek istediğini belirtti. Mayıs ayında düzenlenen aynı ankette ise bu görüşte olanların oranı yüzde 43 olarak belirlenmişti. Daha önce favori olarak görülen Baerbock böylece bir haftada yüzde 15 oranında puan kaybetti.