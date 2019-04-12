Yeşilli Belediye Başkanı Demir’den iddialara yanıt

Mardin’in Yeşilli İlçe Belediye Başkanlığını yeniden kazanan AK Parti’li Hayrettin Demir, Saadet Partisi (SP) belediye başkan adayı Enver Sağlam ve Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman’ın ’Yurt dışındakilerin ve ölenlerin oylarını kullandılar’ iddialarına yanıt vererek, "Bu iddialardan bir tanesini ispat etsinler istifa ederim" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti’den yüzde 50,60 oy oranı ile yeniden belediye başkanı seçilen Hayrettin Demir, SP’nin itirazlarına cevap verdi. 134 oy farkı ile seçimi kazanan Demir, SP adayı Enver Sağlam ve SP Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman’ın kendisine iftira attığını belirterek bu iddialarını ispat etmeye davet etti. Başkan Demir ilçede 32 sandığın bulunduğunu belirterek her sandıkta müşahitlerin ve ıslak imzalı tutanakların olduğunu ancak Anadolu Ajansı’nın (AA) seçim sonuçlarını yanlış işlediğinden bir karışıklık çıktığını söyledi.

"5’li kirli ittifak olduğunu dünya biliyor"

Yeşilli Belediyesinde basın toplantısı düzenleyen Hayrettin Demir, bu iddiaları ortaya atanların 5’li kirli ittifak olduğunu ve bunun bütün dünya tarafından da bilindiğini söyledi. Demir, "Yeşilli Belediye Başkanlığı seçimlerinde karşımızda 5’li kirli ittifak olduğunu dünya alem biliyor. HDP’nin başını çektiği SP kimliği altında CHP, İyi Parti gibi Mardin’in 10 ilçesinde Yeşilli’yi hedef almışlardır. HDP burada aday çıkarmamıştır. Saat 16.00 itibari ile sandıklar kapanmış oy sayım işlemi başlamıştır. Sandıklar kapanınca karşı ittifakın adayı sandık sayımında her okula girmiş herhangi bir engel ile karşılaşmamıştır. Ben de makamımda sonuçları takip ettim. Saat 18.00 civarında mağlubiyetlerini kabul etmişlerdir” dedi.