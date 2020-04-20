Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili neler biliniyor?

Yeşilova Belediyesi'ne ait bir otelde fuhuş yapıldığı gerekçesiyle tutanak düzenlendiğini ve 30 Mart'ta otelin ruhsatının iptali için kaymakamlıktan yazı geldiğini söyleyen Şenel, sözlerini şöyle sürdürdü:

Sözcü gazetesine konuşan Mümtaz Şenel, "Saldırgan beş kurşun sıktı. Eşime de bir kurşun sıkınca 'Yeter artık, mesaj anlaşıldı' deyince, çalışır vaziyette bekleyen araca binip uzaklaştı" dedi.

Konuyla ilgili olarak ulaştığımız Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı ise "Soruşturma gizli olduğu için bilgi veremiyoruz" dedi.

Saldırıyla ilgili olarak iki zanlının gözaltında olduğu ve polis sorgularının sürdüğü öğrenildi.

BBC Türkçe'ye açıklama yapan bir hükümet yetkilisi, silahlı saldırının "kesin olarak" Salda Gölü'yle ilgisi olmadığını söyledi ancak resmî açıklama olarak Burdur Valiliği'nden yapılacak açıklamayı işaret ediyor.

04:30'da CHP'li Mümtaz Şenel ve eşinin evinin kapısını çalan ve polis olduklarını söyleyen kimliği belirsiz saldırganlar, çiftin ayaklarına ateş etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Temmuz ayında yaptığı açıklamada "Millet Bahçesi projemizle Salda Gölü'nün doğal güzelliğini koruyacağız, çevresinde herhangi bir yapılaşmaya asla izin vermeyeceğiz" demişti.

Bugünlerde ise göl ve çevresinin Millet Bahçesi olarak kullanıma açılması sık sık gündeme geliyor.

Göker, saldırıya ilişkin adli sürecin "oldukça hızlı" ilerlediğini, "olayın sebebinin ve bağlantılarının çözülmek üzere" olduğunu belirtti.

"Belediye encümenini toplayıp kaymakamlık yazısını da dikkate alarak otelin ruhsatını 10 gün önce iptal ettik. Bu yüzden saldırıya uğradım. Olayın bize göre başka bir nedeni yok" dedi.

Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, olayın ardından yaptığı açıklamada, belediye ekiplerinin göl etrafında sık sık dolaştığını dile getirmişti.

Şenel, "Beyaz kumların olduğu yerden o beyaz kumları alıp kum olmayan yerlere yol yapmaya çalışıyorlar. Kumları taşıdığı yere bu yapacakları Millet Bahçesi'nin binalarını oturtacaklarmış. Bu dediğimiz yere de yürüyüş yolu yapacaklarmış. İş makineleriyle henüz düzeltme fırsatları olmadı, biz olaya müdahale edince zaten durdu" şeklinde konuşmuştu.

EGEÇEP: Salda Gölü jeolojik miras olarak da tescil edilsin

Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP), Şenel çiftine yapılan silahlı saldırının ardından yaptığı basın açıklamasında soruşturmanın çok yönlü sürmesini talep ederek saldırının Salda Gölü çevresindeki "imar rantı" ile ilgisinin olup olmadığının ortaya çıkarılmasını istedi:

"Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, Salda Gölü'ne karşı yapılan saldırılara karşı yılmadan mücadele etmekteydi. EGEÇEP olarak, saldırganlar cezalandırılıncaya kadar konunun peşini bırakmayacağımızı bildiriyor, Salda Gölü'nün doğal sit yapısının bozulmamasını, burasının doğal sit olmasının yanı sıra ayrıca bir jeolojik miras olarak da tescilini talep ediyoruz."

