Yeşilova Belediye Başkanı'na silahlı saldırı

Olayda Şenel’in ve eşinin yaralandığı bildirildi.Geçen hafta iş makinelerinin girmesiyle gündeme gelen Salda Gölü'nün bulunduğu Burdur'un Yeşilova ilçesinin belediye başkanı Mümtaz Şenel ve eşi sabaha karşı evlerinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırının kim ya da kimler tarafından düzenlediği bilinmiyor. Ancak Şenel ve eşinin durumunun iyi olduğu, hayati tehlike altında bulunmadıkları belirtildi.

Şenel’in yaralanmasına sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medyada yaptığı paylaşımda saldırıyı kınadı.

İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Şenel’e saldıranların derhal yakalanması çağrısında bulundu.

CHP Parti Meclisi Üyesi Aylin Nazlıaka olayla ilgili "Sözün bittiği yer" ifadelerini kullandı ve ameliyattan çıkan Şenel’in durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu saldırıyı kınadı.

İYİ Parti İstanbul Sözcüsü Yusuf Ağıralioğlu da saldırıyı kınadı.

CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırganları kınadı.

DW / SSB, HS

©️ Deutsche Welle Türkçe

