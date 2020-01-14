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  4. Yeşilöz Deresi dondu, 3 bin rakımlı yayla beyazlar içinde kaldı

Yeşilöz Deresi dondu, 3 bin rakımlı yayla beyazlar içinde kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 10:03 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde, hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düşmesi sonucu Yeşilöz Deresi buz pistine döndü.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde, hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düşmesi sonucu Yeşilöz Deresi buz pistine döndü. Kar yağışının devam ettiği bölgede 3 bin rakımlı Faraşin Yaylası beyazlar içinde kaldı.
Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyünden geçen dere, hava sıcaklığının eksi 20 derecelere kadar düşmesi sonucu dondu. Son 4 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeni ile bölge beyazlar altında kaldı. Kar kalınlığının 1 buçuk metreye kadar ulaştığı yaylada İl Özel İdare ekipleri, yol açma çalışması başlattı.
İş makinesi operatörü Mikail Gök, yoğun çalışmaları sonucu kapalı olan yolları tekrar ulaşıma açtıklarını söyledi. Gök, "Yol açma sırasında fotoğraflar çekiyordum en son yaylada çektiğimiz fotoğraf oradan geçen Yeşilöz Deresi’nin donduğunu gördüm. Buralar yılın her vakti ayrı bir güzel oluyor" dedi.

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