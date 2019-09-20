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Yeşilyurt apartmanı davasında tutuklu sanık kalmadı (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 13:00 | Son Güncelleme

Hayati ARIGAN - İstanbul DHA -  KARTAL'da 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin biri tutuklu 3 sanığın, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada tutuklu sanık kalmadı.  Anadolu 2.

Hayati ARIGAN - İstanbul DHA - KARTAL'da 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin biri tutuklu 3 sanığın, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada tutuklu sanık kalmadı.
Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın ikinci celsesine, tutuklu sanık Uğur Mısırlıoğlu ile tutuksuz sanık Arzu Keleş Baran ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada, mağdur-müştekiler de hazır bulundu. Hakkında yakalama kararı bulunan sanık Suzan Çayır ise duruşmaya gelmedi. Mahkeme tutuklu sanık mimar, Uğur Mısırlıoğlu'nun tahliyesine karar verdi.

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