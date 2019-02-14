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Yeşilyurt Apartmanının çökmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 11:23 | Son Güncelleme

KARTAL'da Yeşilyurt apartmanının göçmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevkedildi 21 kişinin öldüğü 14 kişinin yaralandığı çökmeyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Yeşilyurt binasının projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu ve yapı ruhsat sürveyanı (İnşaatın sağlık kurallarına uygun olup olmadığını denetleyen kişi) Arzu Keleş Boran'ın "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan gözaltına alındığı öğrenildi.

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, (DHA) KARTAL'da Yeşilyurt apartmanının göçmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevkedildi 21 kişinin öldüğü 14 kişinin yaralandığı çökmeyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Yeşilyurt binasının projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu ve yapı ruhsat sürveyanı (İnşaatın sağlık kurallarına uygun olup olmadığını denetleyen kişi) Arzu Keleş Boran'ın "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevkedildi.

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