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YEŞİLYURT APARTMANININ ÇÖKMESİYLE İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 4 KİŞİ ADLİYEYE GETİRİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 12:13 | Son Güncelleme

Haber- Kamera: Cengiz ÇOBAN - Yüksel KOÇ  - İsa ALMAÇAYIR -   İstanbul DHA Kartal'da  21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alına 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Haber- Kamera: Cengiz ÇOBAN - Yüksel KOÇ - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA
Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alına 4 kişi adliyeye sevk edildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında binanın projesini yapan Suzan Ç., inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur M. ve inşaatın sağlık kurallarına uygun olup olmadığını denetleyen inşaat teknikeri Arzu K., Proje ve İnşaat Mühendisi Osman M. gözaltına alındılar.
Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 kişi, emniyet sorgularının ardından polis eşliğinde adliyeye sevk edildiler. Şüphelilerin, soruşturmayı yürüten iki savcı tarafından sorgulanmaları bekleniyor.

Görüntü Dökümü:
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-Gözaltına alınanların sevki
-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

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