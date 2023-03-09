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Yeşim Akıncı kimdir, kaç yaşında, nereli? 2. Sayfa konuğu Uzman Psikolog Yeşim Akıncı hayatı ve biyografisi!

09.03.2023 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşim Akıncı, 2. Sayfa magazin programına konuk oldu. Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in ağırladığı Uzman Psikolog Yeşim Akıncı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, 2. Sayfa'nın konuğu Uzman Psikolog Yeşim Akıncı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Yeşim Akıncı kimdir, kaç yaşında, nereli? 2. Sayfa konuğu Uzman Psikolog Yeşim Akıncı hayatı ve biyografisi!

Yeşim Akıncı, 2. Sayfa magazin programına konuk olması nedeniyle 9 Mart 2023 Perşembe gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Yeşim Akıncı'nın biyografisi merak konusu oldu. İşte 2. Sayfa'nın konuğu Uzman Psikolog Yeşim Akıncı hakkında bilgiler...

YEŞİM AKINCI KİMDİR?

Yeşim Akıncı, 1980 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Yeşim Akıncı, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler ve Psikoloji Bölümü'den mezun olmuştur.

Selçuk Üniversitesi Sosyal bilimler Fakültesi'nden Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Yüksek Lisans derecesini alarak 'uzman' olan Akıncı, Show TV'de "Terapi Zamanı"nı programı ve ATV'de "Esra Erol'la Evlen Benimle" programının psikoloğu olarak hafızalara kazınmıştır.

2. SAYFA'NIN KONUĞU YEŞİM AKINICI'NIN YER ALDIĞI PROGRAMLAR

  • Terapi Zamanı (Show TV)

  • Esra Erol'la Evlen Benimle (atv)

  • Evlilik Okulu (TRT 1)
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