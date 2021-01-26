Yeşim Büber: Teknede yaşamak bazen zor

Bir dönemin ünlü oyuncusu Yeşim Büber, görüntü yönetmeni eşi Mehmet Aksın ve ikizleriyle bambaşka bir hayata başladı. 11 yıldır eşi ve çocuklarıyla birlikte teknede yaşayan Büber, tadilata girişti.

Teknesinin mutfak lavabosuna oturmuş, tezgahın kenarlarını kazırken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Yeşim Büber, aynı gün ikiz çocuklarının da hastalanmasının kendisine zor saatler yaşattığını ifade etti.

"TEKNEDE YAŞAMAK BAZEN ZOR"

Takipçilerinin "Teknede yaşamak zor mu?" sorusuna da yanıt veren oyuncu, şöyle dedi:



"Artık yenilenmesi şart olan mutfak ve banyo tezgahlarını sökmekle uğraşıyoruz. Düşündüğümüzden çok daha uzun sürdü ve sabaha yetiştirmemiz gerek. Saat gece yarısını geçti fakat daha işimiz var. Çok nadir hastalanan çocuklarımız tam da bugün hastalandılar. Bir taraftan işi bitirmeye çalışıyor, bir taraftan da lavabosuz bir teknede, iki kusan çocukla durumu idare etmeye çalışıyoruz. Hep soruyorsunuz ya; 'Teknede yaşamak zor değil mi?' diye. Evet, bazen zor..."



