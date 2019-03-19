Yeşim Ceren Bozoğlu’dan şaşırtan itiraf

Rolü için verdiği ve aldığı kilolarla haber olan Yeşim Ceren Bozoğlu kısa bir süre önce Yüzleşme adlı dizi ile seyirci karşısına çıkmaya başladı. Ceren konuk olduğu 2. Sayfa adlı magazin programında verdiği kilolarla ve yeni görüntüsüyle beğeni toplarken bundan yaklaşık dört yıl önce ekranlarda olan O Hayat Benim adlı diziyle ilgili şaşırtıcı bir itirafta bulundu. O dönem başrolünde olduğu dizi için 110 kiloya kadar çıkan Yeşim Ceren Bozoğlu izinsiz ve yoğun bir şekilde çalıştıkları bir sürecin sonunda kalbinin teklediğini söyledi. Yaşadığı bu önemli sağlık sorunu sonrasında 10 kilo verdiğini söyleyen Bozoğlu rolüne girebilmek adına yaşadığı zorlukları bu şekilde açıklamış oldu.

"BANA AMELİYAT OLMAK İÇİN GELDİLER"

Yeşim Ceren Bozoğlu, aynı zamanda 2006 ile 2011 yılları arasında yayınlanan Doktorlar dizisiyle ilgili bir anısını da paylaştı. Dizide Doktor Fikret rolüyle izlediğimiz başarılı oyuncu o dönem kendisini televizyondan izleyen bir ailenin dizinin çekildiği sete gelerek kendisine ameliyat olmasını istediklerini söylediğini kalabalık aileyi zorlukla doktor olmadığına ikna ettiklerini anlattı. Gastrit mide bypass ameliyatı olduğunu söyleyen Bozoğlu bu ameliyat kararını 10 saniye içerisinde aldığını söyledi. Yeşim Ceren Bozoğlu bu kararıyla ilgili anısını şöyle paylaştı: “Bozcaada’da tatildeydik ve kısa bir mesafe yürümek için oturduğum yerden kalktım, tam o sırada dizim kilitlendi ve o an bu durumun sette yaşanması halinde ne yapacağımı düşündüm, sonrasında da ameliyat olmaya karar verdim.”

