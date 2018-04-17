MAGAZİN

Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan cesur paylaşım

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.04.2018 09:37 | Son Güncelleme

Yeşim Ceren Bozoğlu şu sıralar tatilde ve zayıf haliyle meydan okuyor

Genç oyuncunun eski görüntüsünden eser kalmadı...

1 yılda 45 kilo vermişti...

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Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu 100 kiloya ulaşınca sıkı bir diyete başlamıştı.
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1 yılda 45 kilo veren oyuncu hedeflediği kiloya yaklaştı.
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Şu sıralar hayatının en keyifli günlerini yaşayan oyuncu tatile çıktı.
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Deniz sezonunu açan Yeşim Ceren Bozoğlu fotoğraflarını da sosyal medyada takipçileri ile paylaştı.
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Eski halinden eser kalmayan oyuncu bu fotoğrafı "Filtre ve photoshop yok" notu ile paylaştı.
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