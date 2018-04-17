Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan cesur paylaşım

Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu 100 kiloya ulaşınca sıkı bir diyete başlamıştı.

Şu sıralar hayatının en keyifli günlerini yaşayan oyuncu tatile çıktı.

Deniz sezonunu açan Yeşim Ceren Bozoğlu fotoğraflarını da sosyal medyada takipçileri ile paylaştı.

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Eski halinden eser kalmayan oyuncu bu fotoğrafı "Filtre ve photoshop yok" notu ile paylaştı.