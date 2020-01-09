Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan 'klavye delikanlılarına' ayar!

Oyunculuk performansı kadar, verdiği kilolarla da çok konuşulan oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, paylaştığı fotoğraflarla bir hayli dikkat çekti. Bir süredir yeni görüntüsüyle konuşulan Bozoğlu, sosyal medyada fazla özgür bir şekilde yapılan eleştiriler hakkında fikrini belirtti.

Hemen hemen herkesin yakındığı ‘Klavye delikanlıları’ üzerine önemli tespitlerde bulunan Bozoğlu, paylaşımında şöyle dedi:

“Ne tuhaf değil mi? Sokakta görsek merhabamızın olmadığı insanlara, sadece “takip et” butonuna basmak kadar bir “emek” (!) verdikten sonra, onların hayatlarına, fikirlerine, duygularına dair; paylaştıkları her şeyle alakalı otorite kesiliyoruz.Bu hakkı kendimizde görüyoruz…Eleştirmek yargılamak, saldırmak hatta hakaret etmek artık bize serbest. Neden?”Takip et” butonuna basmışız çünkü bir kere... Aman ne emek, ne çaba…

'CAMA TAŞ ATIP KAÇAN ÇOCUKLAR GİBİ...'

Buradaki sanal dünyanın iletişimini önemsiyorum. Gerçek hayat cesaretinin ötesinde bir korkusuzluk veriyor insanlara. Bu özgürlük ve korkusuzluğun sınırlarını merak ettiğim için paylaştıklarımı yoruma açık tutuyorum. Az da olsa, aleni hakaret veya nefret söylemi içerenler hariç, eleştirileri de silmiyorum. O tarz yorumların sahiplerine baktığımda ise genellikle profilleri ve iletişimleri kapalı. Cama taş atıp üst mahalleye kaçan çocuklar gibiler…