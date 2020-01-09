MAGAZİN
  4. Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan 'klavye delikanlılarına' ayar!

Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan 'klavye delikanlılarına' ayar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 14:12 | Son Güncelleme

Son dönemde verdiği kilolarla sık sık gündeme gelen oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, takipçilerinden gelen saygı sınırını aşan yorumlarla ilgili tespitlerini paylaştı.

Oyunculuk performansı kadar, verdiği kilolarla da çok konuşulan oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, paylaştığı fotoğraflarla bir hayli dikkat çekti. Bir süredir yeni görüntüsüyle konuşulan Bozoğlu, sosyal medyada fazla özgür bir şekilde yapılan eleştiriler hakkında fikrini belirtti.

Hemen hemen herkesin yakındığı ‘Klavye delikanlıları’ üzerine önemli tespitlerde bulunan Bozoğlu, paylaşımında şöyle dedi:

5e16d5a655428709285a27c5

“Ne tuhaf değil mi? Sokakta görsek merhabamızın olmadığı insanlara, sadece “takip et” butonuna basmak kadar bir “emek” (!) verdikten sonra, onların hayatlarına, fikirlerine, duygularına dair; paylaştıkları her şeyle alakalı otorite kesiliyoruz.Bu hakkı kendimizde görüyoruz…Eleştirmek yargılamak, saldırmak hatta hakaret etmek artık bize serbest. Neden?”Takip et” butonuna basmışız çünkü bir kere... Aman ne emek, ne çaba…

'CAMA TAŞ ATIP KAÇAN ÇOCUKLAR GİBİ...'

Buradaki sanal dünyanın iletişimini önemsiyorum. Gerçek hayat cesaretinin ötesinde bir korkusuzluk veriyor insanlara. Bu özgürlük ve korkusuzluğun sınırlarını merak ettiğim için paylaştıklarımı yoruma açık tutuyorum. Az da olsa, aleni hakaret veya nefret söylemi içerenler hariç, eleştirileri de silmiyorum. O tarz yorumların sahiplerine baktığımda ise genellikle profilleri ve iletişimleri kapalı. Cama taş atıp üst mahalleye kaçan çocuklar gibiler…

'SADECE ÜZÜLÜYORUM'

Gözlemim şu: Klavye delikanlılığı artık ciddiye almadığımız bir durum evet. Gülüp geçerken sadece üzülüyorum o insanlara. Bedelini ödemeden şiddet uygulamak, korkakça bir zavallılık hali malum, samimiyetle üzülüyorum.

Buradan tek dileğim buna ihtiyaç duyan insanların, o öfkelerinin karşılarındakine değil kendilerine yönelik olduğunu fark etmeleri…Yargıladığımız her ne ise bizde fazlası ile var çünkü. Üzeri örtülü sadece.Korktuğun kaçtığın dayanamadığın her ne ise dön kalbine bir daha bak, senin içinde ne var da tahammül edemiyorsun? Aksi takdirde en kötü, en yanlış en kabul edilemez olana bile şefkat duyuyor olmalıydık. ”Yaratılanı severim yaratandan ötürü” desem…”Yargı sadece “O” na mahsustur” desem… Anlar mısın belki? Kalbin yumuşar mı, bir ihtimal, belki?”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSGK duyurdu: Avukat, doktor, çalışan milyonlara müjde...SGK duyurdu: Avukat, doktor, çalışan milyonlara müjde...
Rol arkadaşıyla aşk yaşadığı iddia ediliyor!Rol arkadaşıyla aşk yaşadığı iddia ediliyor!
Bitmeyen tatil! Bikini izi dikkat çektiBitmeyen tatil! Bikini izi dikkat çekti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CEREN BOZOĞLU, instagram,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Olay sözler: Seni erkekler...

Olay sözler: Seni erkekler...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Çok sert sözler! 'Köy yanar, k… taranır'

Çok sert sözler! 'Köy yanar, k… taranır'

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elon Musk baba mı oluyor? Grimes'in paylaşımı olay oldu

Sevgilisinin üstsüz pozu sosyal medyayı salladı

Hazal Subaşı Rıza Kocaoğlu görüntülenince gündem oldu! (Hazal Subaşı kimdir?)

Rol arkadaşıyla aşk yaşadığı iddia ediliyor!

Alessandra Ambrosio'nun bitmeyen tatili! Bikini izi dikkat çekti

Bitmeyen tatil! Bikini izi dikkat çekti

'Emekliler devlete yüktür' dediği iddia edilen Hülya Koçyiğit'ten açıklama

'Emekliler devlete yüktür' dedi mi? Olay oldu

Dünya starı Madonna, Türk şarkıcının bestesine talip oldu

Dünya starı Madonna, Türk şarkıcının bestesine talip oldu

Arzu Yanardağ'ı çıldırtan mesaj: Zengin playboy değilim diye...

Çıldırtan mesaj! 'Zengin playboy değilim diye...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.