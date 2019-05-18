Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan makyajsız paylaşım

Son olarak oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlumakyajsız fotoğrafını paylaştı.

Ünlü isimlerin makyajsız halleri

Yeşim Ceren Bozoğlu: Makyajsız mı?Makyajlı mı?

Pelin Akil

Pelin Akil, makyajsız fotoğrafına "Çocukları uyutup ayaklarını uzatmanın mutluluğunda bir anne" notunu düştü.

Hazar Ergüçlü

Hazar Ergüçlü Hazar Ergüçlü fotoğrafını 'Gerçek' notuyla paylaştı.

Danla Bilic Verdiği kilolarla dikkat çeken YouTuber Danla Bilic, Instagram hesabından makyajsız ve filtresiz fotoğrafını paylaştı ve ardından fotoğrafını sildi.

Danla Bilic Danla Bilic :Instagram hayatimdaki sıfır edit fotoğraf serisi...

Bir yandan sunuculuk yapan bir yandan da podyumda boy gösteren Özge Ulusoy, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor… Takipçileriyle arasında keyifli bir iletişim olan manken, yaptığı son paylaşımla kendisine ne kadar güvendiğini gösterdi.

Özellikle son zamanlarda sosyal medyayı ele geçiren ‘makyajsız fotoğraf paylaşma akımı’na dahil olan Ulusoy, insta hikaye kısmında paylaştığı fotoğrafla ‘ben de varım’ dedi.

Ulusoy paylaştığı fotoğrafın üzerine; “Gözümde çapak, yanağımda güneş lekesi, dudağımda ayran var ama olsun… Akıma ayak uydurdum… Kaşım da yamuk”

Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic'in eşi Sırp şarkıcı Jelana Karleusa, geçen gün Levent'te bulunan bir AVM'de objektiflere yansıdı.

Uzun süre alışveriş yapan Jelana Karleusa, alışveriş yaptıktan sonra bir mekanda öğle yemeği yedi.

Makyajsız haliyle dikkat çeken Jelana Karleusa, üç saat kaldığı AVM'den kendi aracıyla ayrıldı.

En son Kara Sevda dizisinde sergilediği başarılı performans ile hafızalara kazınan Neslihan Atagül'ün saçları o kadar beğeniliyordu ki şampuan reklamlarında bile oynadı. Ancak Neslihan Atagül'ün saçlarında takma saçlar da varmış.

MAKYAJLA BAMBAŞKA BİRİ OLUYOR Neslihan Atagül'ün cansız saçlarının yanı sıra makyajsız hali de görenleri hayreyte düşürdü. Neslihan Atagül, makyajla resmen başka biri oluyormuş.

İŞTE NESLİHAN ATAGÜL'ÜN MAKYAJLI VE MAKYAJSIZ HALİ:

O Ses Türkiye'nin final yapmasının ardından Maldivler tatiline çıkan Hadise burada çekilen karelerini sosyal medyadan sık sık takipçileriyle paylaşıyor. Beş gün önce makyajsız paylaşımda bulunan 31 yaşındaki şarkıcı, önceki akşam da makyajsız bir foto

Hadise'nin 5 gün önce yaptığı makyajsız bu paylaşımı 125 bin beğeni almıştı.

Göksel önceki gün Maçka Parkı'nda objektiflere takıldı. Tek başına bankta oturup cep telefonuyla oynayan popçuyu, dağınık saçları ve sıfır makyajlı haliyle görenler tanımakta zorlandı

Şarkıcı, bir süre soluklandıktan sonra kısa bir yürüyüş yapıp parktan ayrıldı.

Sosyetik güzel Alara Koçibey, geçen haftalarda alışveriş merkezi Nişantaşı Cİty's çıkışı obkejtife takıldı.

Sabah erken saatlerde alışveriş için makyajsız bir halde AVM'ye giden Alara Koçibey'i görenler tanımakta zorlandı.

Alara Koçibey'in makyajsız hali herkesi şoke edecek cinsten.

Ece Seçkin, takipçilerinin makyajsız halini merak ettiklerine dair yorumlarını dikkate aldı ve sonunda hesabından böyle bir kare paylaştı. İşte Seçkin’in makyajsız paylaşımı ve altına yazdıkları:

“Uzun zamandır “yiyorsa makyajsız halini paylaş” gibi yorumlar alıyordum. Günlük hayatımda çok makyajlı gezen biri değilim ama instagramı genelde sahne ve kulis fotoğraflarımı paylaşmak amacıyla kullandığım için beni hep makyajla ve koca

Genellikle yoğun makyajla görmeye alıştığımız Seren Serengil sosyal medya hesabından makyajsız halini paylaştı.

Takma kirpiklerini ve yoğun göz makyajını çıkaran sanatçı, hayranlarından tam not aldı. Seren Serengil, paylaşımına “Annemin beni en sevdiği hâlim” notunu düştü.

Oyuncu Merve Boluğur'un Instagram'dan paylaştığı makyajsız fotoğrafı tartışma yarattı.

Bazıları Merve Boluğur'un doğal halinin de güzel göründüğünü söylerken bazıları da "Sanki uykusu varmış gibi zorla fotoğraf. Yazık üzgün kız" yorumunu yaptı. Bazıları da "Tost makinesiyle mi çektin bu fotoğrafı" diye yazdı bu poza.

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