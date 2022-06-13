MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yeşim Ceren Bozoğlu'nun 9 yaş genç sevgilisi Halil İbrahim Kapar tanıdık çıktı! Daha önce de 18 yaş büyük oyuncu Sema Keçik ile...

Yeşim Ceren Bozoğlu'nun 9 yaş genç sevgilisi Halil İbrahim Kapar tanıdık çıktı! Daha önce de 18 yaş büyük oyuncu Sema Keçik ile...

13.06.2022 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu önceki akşam Galataport'ta düzenlenen bir partiye yeni sevgilisiyle el ele katıldı. Uzun süredir kalbi boş olan oyuncu, Sema Keçik ile şekilde ayrılan oyuncu Halil İbrahim Kapar ile yeni bir aşka yelken açtı.

Yeşim Ceren Bozoğlu'nun 9 yaş genç sevgilisi Halil İbrahim Kapar tanıdık çıktı! Daha önce de 18 yaş büyük oyuncu Sema Keçik ile...

50 kilo verdiğini söyleyen Bozoğlu "Yeterin artık insanlar benim kilolarımdan sıkıldı ama benim için büyük başarı kendimi çok iyi hissediyorum azim böyle bir şey" dedi.

DSC_2315

Yeşim Ceren Bozoğlu özel lansman'a "Seversin" adlı dizide rol alan oyuncu Halil İbrahim Kapar ile el ele geldi. İlk kez çekilen sevgililer fotoğraflarının çekilmesini istemedi. Yeni bir aşka yelken açan Yeşim Ceren Bozoğlu'nun mutluluğu yüzünden okunuyordu. Çift gece boyunca hiç ayrılmadı.
DSC_2284

Yeşim Ceren Bozoğlu 47, sevgilisi ise 38 yaşında. Aralarındaki 9 yaş fark öyle çok büyük değil. Zira Halil İbrahim Kurum daha önce de 56 yaşındaki meslektaşı Sema Keçik ile birlikte olmuştu. İlişkileri ‘Yeni Gelin’ dizisinde başlamıştı. 1 yıl aşk yaşamışlardı.

Ekran görüntüsü 2022-06-13 071431

Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşamıştı! Yeniden gündemde...Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşamıştı! Yeniden gündemde...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzerli'den kızlarına yasak! Oynadığı dizileri... Uzerli'den kızlarına yasak! Oynadığı dizileri...
Eşim beni bakire sanıyordu ama değildimEşim beni bakire sanıyordu ama değildim
Mayolu pozlarıyla nefes kesti! "Sen varken güneşe gerek yok"Mayolu pozlarıyla nefes kesti! "Sen varken güneşe gerek yok"
Anahtar Kelimeler:
Yeşim Ceren Bozoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Van'daki deprem sonrası evlerde çatlaklar meydana geldi

Van'daki deprem sonrası evlerde çatlaklar meydana geldi

Felaket üstüne felaket: Hortum, sel... Okullar tatil! Acı haberler geldi

Felaket üstüne felaket: Hortum, sel... Okullar tatil! Acı haberler geldi

Düğünde can pazarı! Aracını davetlilerin üzerine sürdü: 20 yaralı

Düğünde can pazarı! Aracını davetlilerin üzerine sürdü: 20 yaralı

Büyük deprem mi geliyor! Açıkladı...

Büyük deprem mi geliyor! Açıkladı...

Belden aşağısını görenler şaştı kaldı! İlginç tarz

Belden aşağısını görenler şaştı kaldı! İlginç tarz

İstanbul'da silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

13 yıldır açık ilişki içinde! ''Kıskançlığın tek nedeni var...''

13 yıldır açık ilişki içinde! ''Kıskançlığın tek nedeni var...''

İnanılmaz bir işi var! Plasentadan ürettikleri...

İnanılmaz bir işi var! Plasentadan ürettikleri...

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Önce sözlü taciz ettiler! Sonra darbettiler

Önce sözlü taciz ettiler! Sonra darbettiler

Bikini üstünü çıkarttı! Sere serpe uzandı: Erkekler işine baksın

Bikini üstünü çıkarttı! Sere serpe uzandı: Erkekler işine baksın

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.