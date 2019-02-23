Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son hali olay oldu

Başrollerini Uğur Yücel ve Hande Doğandemir'in oynadığı Yüzleşme dizisinde Yeşim Ceren Bozoğlu da var...
Yeşim Ceren Bozoğlu verdiği kilolarla ve dizi için değiştirdiği imajıyla olay oldu.
Yeni imajıyla beğeni topladı
'O Hayat Benim' dizisinde Nuran karakterinde izlediğimiz Yeşim Ceren Bozoğlu, bu projesi için 50 kilo almış ve bambaşka bir görüntüyle sevenlerinin karşısına çıkmıştı. Yeşim Ceren Bozoğlu, dizisi bittikten sonra bu proje için aldığı kiloları verdi ve bambaşka bir görüntüye kavuştu.
Kilolarından diyetle kurtulamayan Bozoğlu, son dönemin ünlüler arasında da hızla yayılan trendlerinden ameliyat masasına yatmayı tercih etti.
43 yaşındaki Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son hali hayranlarını şoke etti. Takipçileri oyuncuya "Bu sen misin?" demeden edemedi.
Yüzleşme dizisiyle ekranlara dönen Yeşim Ceren Bozoğlu, dizi için saçlarını sarıya boyattı. Değişime verdiği kilolar da eklenince, başarılı oyuncu yeni görüntüsüyle şaşırttı.
"Yüzleşme", 15 yıl boyunca saklanan sırların açığa çıkmasıyla Kalender kasabasında hayatın bir anda değişmesini konu alıyor.
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