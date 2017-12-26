Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son halini görenler tanıyamadı!

Son olarak ‘O Hayat Benim’ dizisinde Nuran karakterinde izlediğimiz Yeşim Ceren Bozoğlu, bu projeyle birlikte 50 kilo almış ve bambaşka bir görüntüyle sevenlerinin karşısına çıkmıştı.

Rol aldığı diziler ve filmler için alıp verdiği kilolarla kendisinden söz ettiren Yeşim Ceren Bozoğlu, dizisi bittikten sonra bu proje için aldığı 50 kiloyu verdi ve bambaşka bir görüntüye kavuştu.

Ancak kilolarından diyetle kurtulamayan Bozoğlu son dönemin ünlüler arasında da hızla yayılan trendlerinden ameliyat masasına yatmayı tercih etti.

43 YAŞINDA OLDUĞUNA İNANAMADILAR!

Yeşim Ceren Bozoğlu onlarca kiloyu verdikten sonra yaptığı paylaşımlarla takipçilerini şaşırtmaya devam ediyor. Farklı açılardan çektiği selfieleriyle sürprizler yapan 43 yaşındaki oyuncu son paylaşımı ardından “18 yaşında görünüyorsun” şeklinde yorumlar aldı. Büyük beğeni kazanan fotoğrafını yorumsuz bir şekilde paylaşan Bozoğlu yeni görüntüsünün tadını çıkardı.

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