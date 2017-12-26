MAGAZİN

Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son halini görenler tanıyamadı!

MAGAZİN HABERLERİ | 26.12.2017 22:03 | Son Güncelleme 3 saat önce

Ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu verdiği kilolarla birlikte müthiş değişimiyle herkesi şaşırttı!

Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son halini görenler tanıyamadı!

Son olarak ‘O Hayat Benim’ dizisinde Nuran karakterinde izlediğimiz Yeşim Ceren Bozoğlu, bu projeyle birlikte 50 kilo almış ve bambaşka bir görüntüyle sevenlerinin karşısına çıkmıştı.

Rol aldığı diziler ve filmler için alıp verdiği kilolarla kendisinden söz ettiren Yeşim Ceren Bozoğlu, dizisi bittikten sonra bu proje için aldığı 50 kiloyu verdi ve bambaşka bir görüntüye kavuştu.

yesim-ceren-ic

Ancak kilolarından diyetle kurtulamayan Bozoğlu son dönemin ünlüler arasında da hızla yayılan trendlerinden ameliyat masasına yatmayı tercih etti.

Untitled-12

43 YAŞINDA OLDUĞUNA İNANAMADILAR!
Yeşim Ceren Bozoğlu onlarca kiloyu verdikten sonra yaptığı paylaşımlarla takipçilerini şaşırtmaya devam ediyor. Farklı açılardan çektiği selfieleriyle sürprizler yapan 43 yaşındaki oyuncu son paylaşımı ardından “18 yaşında görünüyorsun” şeklinde yorumlar aldı. Büyük beğeni kazanan fotoğrafını yorumsuz bir şekilde paylaşan Bozoğlu yeni görüntüsünün tadını çıkardı.

yesimcerenbozoglu-642x320

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER OLDU?

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yeşim CEren Bozoğlu Yeşim Ceren Bozoğlu son hali

En Çok Okunan Haberler

Fetullah Gülen'den şok talimat: Kılıcın hakkını verin!

Fetullah Gülen'den şok talimat: Kılıcın hakkını verin!

ABD, Kudüs'ün intikamını almaya başladı! İşte ilk adım

ABD, Kudüs'ün intikamını almaya başladı! İşte ilk adım

Komutanlıkta korkunç ölüm! Rus ruleti oynayan astsubay hayatını kaybetti!

Komutanlıkta korkunç ölüm! Rus ruleti oynayan astsubay hayatını kaybetti!

Furkan Andıç'la görüntülenen Dilan Çiçek Deniz'den açıklama

Furkan Andıç'la görüntülenen Dilan Çiçek Deniz'den açıklama

Abdullah Gül hakkında AK Partili vekilden bomba iddia: 2019'un provasını yapıyor

Abdullah Gül hakkında AK Partili vekilden bomba iddia: 2019'un provasını yapıyor

Lisede taciz skandalı! Öğretmen öğrencisini elle taciz etti

Lisede taciz skandalı! Öğretmen öğrencisini elle taciz etti

Okuyucu Yorumları 1 yorum
şişman hali daha güzel
Diğer Haberler
Meryem Uzerli şekilden şekle girdi!

Meryem Uzerli şekilden şekle girdi!

Hülya Avşar'dan Tolga Çevik'e kırbaç!

Hülya Avşar'dan Tolga Çevik'e kırbaç!

Pınar Altuğ yemek programı yapacak!

Pınar Altuğ yemek programı yapacak!

Furkan Andıç'la görüntülenen Dilan Çiçek Deniz'den açıklama

Furkan Andıç'la görüntülenen Dilan Çiçek Deniz'den açıklama

O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde Cem Yılmaz ve Yılmaz Vural düeti

O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde Cem Yılmaz ve Yılmaz Vural düeti

Selçuk Yöntem'in yarışması Milyonluk Resim'in akıbeti belli oldu!

Selçuk Yöntem'in yarışması Milyonluk Resim'in akıbeti belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.