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Yeşim Meltem Şişli kendisi hakkında inceleme istedi

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.02.2020 09:00 | Son Güncelleme

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, İSMEK bölge sorumlusu bazı kadın görevlilerine hakaret ettiği yönündeki haberler üzerine, İBB Başkanlığına başvurarak, kendisi hakkında inceleme talebinde bulundu.

Yeşim Meltem Şişli kendisi hakkında inceleme istedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, İSMEK bölge sorumlusu personele, hakaret ettiği yönündeki  haber ve iddialar üzerine, akşam saatlerinde İBB Başkanlık makamına dilekçe vererek, kendisi hakkında inceleme başlatılmasını talep etti.

İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut da dilekçeyi hemen işleme koydu. Erkut, İBB Teftiş Kurulu Başkanlığı’na, gönderdiği ‘olur’ yazısında, gerekirse soruşturmaya dönüştürülebilecek incelemenin tamamlanıp, sonucun bildirilmesini talep etti.

YEŞİM MELTEM ŞİŞLİ "TÜM İDDİALAR İNCELENSİN" DEDİ

Yeşim Meltem Şişli, İBB Başkanlık makamına yaptığı başvuru dilekçesinde şunları dedi:

“ 31 Ocak 2020 tarihli Yeni Şafak Gazetesi’nde, sonrasında bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yayını yapılan; şahsım ve kurumsal görevimi hedef alan, 19 Ağustos 2019 tarihinde İSMEK’deki kadın bölge sorumluları ile yapılan bir toplantıda, çalışanlara yönelik, hakaretlerde bulunduğum; onların inançlarına yönelik aşağılayıcı ifadeler kullandığım; ayrıca sosyal durumları, yaşam tarzları ve medeni halleri üzerinden aşağılayıcı ve alaycı tavırlarda bulunduğum; çalışanlara mobing uyguladığım şeklinde iddialar yer almıştır.

Şahsım yanında; İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsal kimliğini de hedef alan, yukarıda açıklamaktan dahi üzüntü duyduğum iddialara ilişkin olarak, hesap verme sorumluluğumun hukuk önündeki tüm haklarımın korunması ve gerekli hukuki adımların atılmasına yönelik olarak, tüm iddialar bakamından, gerçeklerin tüm yönleriyle açığa çıkarılabilmesi, masumiyetimin tespit ve tescili için inceleme yapılması talebinde bulunuyorum.”

HEMEN İŞLEME KONULDU

Şişli’nin dilekçesi, İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut imzası ile aynı saatlerde İBB Teftiş Kurulu Başkanlığı’na yollandı.

Erkut’un ‘olur’ yazısında şöyle dendi:

“İBB Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Yeşim Meltem Şişli’nin dilekçesinde, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada, kendisi ve yürütmekte olduğu görev ve makama yönelik ileri sürülen iddia ve isnatlara ilişkin olarak; konunun tüm yönleriyle incelenmesi ve açıklığa kavuşturulması, hukuki haklarının kullanımına ilişkin olarak inceleme talebinde bulunulmuştur.

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Anahtar Kelimeler:
Yeşim Meltem Şişli İBB

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