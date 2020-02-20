HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yeşim Meltem Şişli soruşturmasında flaş gelişme

Yeşim Meltem Şişli soruşturmasında flaş gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2020 13:11 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında İSMEK'in eski yöneticisi kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

Yeşim Meltem Şişli soruşturmasında flaş gelişme

Savcılık, Şişli hakkında "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan hapis talebiyle iddianame düzenledi.

NE OLMUŞTU?

Yeşim Meltem Şişli hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSMEK'in çalışanlarına aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeler kullandığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılmıştı.

İSMEK eski bölge sorumlusu 19 kadın, kendilerine hakaret ettikleri gerekçesiyle İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ve Hayat Boyu Öğrenme (HBÖ) Eski Müdürü Erkan Duyar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da iddiaların ardından, Yeşim Meltem Şişli'nin ifadesinin alınması için 5 müfettiş görevlendirmişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuyla ilgili olarak "Hiçbir çalışma ve yol arkadaşım, hiç kimseye inancından, etnik kökeninden, yaşam biçiminden dolayı hiçbir şekilde hakaret edemez, incitemez. Böyle bir insanın, benim yanımda yeri olamaz. Bu kadar net" açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: DHA / Haber Merkezi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tavuklardan vazgeçmeyince... Çiftçinin tilkiyle güldüren sohbeti Tavuklardan vazgeçmeyince... Çiftçinin tilkiyle güldüren sohbeti
Feyzioğlu'ndan HSK'ya 'gerekçelerini açıklayın' çağrısıFeyzioğlu'ndan HSK'ya 'gerekçelerini açıklayın' çağrısı
Ses kısıklığına doğal çözümlerSes kısıklığına doğal çözümler
Anahtar Kelimeler:
Yeşim Meltem Şişli İBB

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca: Gözlem altındaki hasta, koronavirüs değil

Bakan Koca: Gözlem altındaki hasta, koronavirüs değil

Canlı yayında şok kavga!

Canlı yayında şok kavga!

Tacizci avukatla ilgili flaş gelişme

Tacizci avukatla ilgili flaş gelişme

Erdoğan onayladı! Atatürk Havalimanı'nda flaş isim değişikliği

Erdoğan onayladı! Atatürk Havalimanı'nda flaş isim değişikliği

Ünlü futbolcunun başı büyük belada

Ünlü futbolcunun başı büyük belada

Almanya'da kanlı saldırı: Ölenlerin arasında Türkler de var

Almanya'da kanlı saldırı: Ölenlerin arasında Türkler de var

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

İzmir'deki ankette 'Fethi Sekin' tartışması

İzmir'deki ankette 'Fethi Sekin' tartışması

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Deprem öncesi büyük gizem! Fark eder etmez telefonla kaydetti

Deprem öncesi büyük gizem! Fark eder etmez telefonla kaydetti

Pantolon sipariş verdi, kutudan çıkanlar şoke etti

Pantolon sipariş verdi, kutudan çıkanlar şoke etti

Diğer Haberler
İstanbul'da dev operasyon! 239 gözaltı

İstanbul'da dev operasyon! 239 gözaltı

İBB çalışanlarından Özgür Özel’e suç duyurusu

İBB çalışanlarından Özgür Özel’e suç duyurusu

Feyzioğlu'ndan HSK'ya 'gerekçelerini açıklayın' çağrısı

Feyzioğlu'ndan HSK'ya 'gerekçelerini açıklayın' çağrısı

Annesi ile tartışan babasını bıçaklayarak öldüren çocuk tahliye edildi

Annesi ile tartışan babasını öldüren çocuk tahliye edildi

Bakan Selçuk'tan Atakan Kayalar açıklaması

Bakan Selçuk'tan Atakan Kayalar açıklaması

Karısını satırla öldürdü, dudağını, burnunu ve kulağını kesti bir de tahrik indirimi aldı

Vahşi cinayette tahrik indirimi aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.