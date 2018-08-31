HABER

Yeşim öğretmen, gözyaşları ile uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 16:27 | Son Güncelleme

BURSA'da bir yıldır tedavi gördüğü akciğer kanserine yenik düşen Fransızca öğretmeni Yeşim Şahin (31), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yeşim öğretmen, gözyaşları ile uğurlandı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da bir yıldır tedavi gördüğü akciğer kanserine yenik düşen Fransızca öğretmeni Yeşim Şahin (31), gözyaşları arasında toprağa verildi. Şahin'in bir ay sonra evlilik hayali kurduğu nişanlısı Salih Kepekçi (34), "Yeşim benim her şeyimdi" dedi.
Kentteki Emine Örnek Okulları'nda 7 yıldır görev yapan Fransızca öğretmeni Yeşim Şahin'e, yaklaşık 1 yıl önce akciğer kanseri teşhisi kondu. Tedavi gören ve son günlerde rahatsızlığı ilerleyince Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, doktorların tüm müdahalesine karşın dün yaşamını yitirdi.
​Eylül ayında nişanlısı Salih Kepekçi ile dünya evine girmek için plan yapan Yeşim Şahin'in cenazesi, bugün morgdan alınarak merkez Yıldırım ilçesindeki Zümrütevler Camii’ne getirildi. Cenazeye, Şahin'in öğretmen olarak görev yaptığı Emine Örnek Okulları'nın sahibi Emine Örnek, CHP Bursa eski Milletvekili Kemal Demirel, ailesi, okul yöneticileri, meslektaşları ve öğrencileri katıldı. Meslektaşları ve öğrencilerin göz yaşlarını tutamadığı cenazede, Yeşim Şahin'in babası Ahmet Şahin ile nişanlısı Salih Kepekçi, taziyeleri kabul etti. Salih Kepekçi (34), "Yeşim benim her şeyimdi. Yakalandığı amansız hastalık sonucu kaybettik" dedi.
Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeşim Şahin’in cenazesi, Hamitler Aile Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Yeşim öğretmen, gözyaşları ile uğurlandıYeşim öğretmen, gözyaşları ile uğurlandıYeşim öğretmen, gözyaşları ile uğurlandıYeşim öğretmen, gözyaşları ile uğurlandı

PARTNERVe görücüye çıktı! İşte yeni otomobiller...Ve görücüye çıktı! İşte yeni otomobiller...
Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildiKazada hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi
Tarık Emre'nin böbrek ve karaciğeri, minik Ali'ye can olduTarık Emre'nin böbrek ve karaciğeri, minik Ali'ye can oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Damada düğün günü büyük şok! Eğlence bitti, takılar gitti

Damada düğün günü büyük şok! Eğlence bitti, takılar gitti

Savaş çok yakın! Korkutan açıklama geldi: Sonuna kadar gideceğiz!

Savaş çok yakın! Korkutan açıklama geldi: Sonuna kadar gideceğiz!

Habertürk yazarı Sevilay Yılman'dan Didem Soydan'a şoke eden sözler

Habertürk yazarı Sevilay Yılman'dan Didem Soydan'a şoke eden sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

YKS tercih sonuçları açıklandı! İşte YKS yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası

YKS tercih sonuçları açıklandı! İşte YKS yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası

Bedellide büyük müjde! Süre düşüyor

Bedellide büyük müjde! Süre düşüyor

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken açıklama!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken açıklama!

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ailesinden tepki

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ailesinden tepki

Diyarbakır'da hastaneyi karıştıran iddia! Hemşire, erkek diyetisyeni...

Diyarbakır'da hastaneyi karıştıran iddia! Hemşire, erkek diyetisyeni...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Danıştay davasının sanıklarından Osman Yıldırım sınırda yakalandı

Danıştay davasının sanıklarından Osman Yıldırım sınırda yakalandı

Adnan Oktar'dan cezaevinde kehanet! Ağabeyi açıkladı

Adnan Oktar'dan cezaevinde kehanet! Ağabeyi açıkladı

Marie Curie ile Frederic Chopin’in ortak noktası nedir? (Hadi İpucu)

Marie Curie ile Frederic Chopin’in ortak noktası nedir? (Hadi İpucu)

Cumartesi Anneleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşmek için randevu istedi

Cumartesi Anneleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşmek için randevu istedi

Ünlü CEO Tamer Budak Gürcistan'a kaçarken yakalandı!

Ünlü CEO Tamer Budak Gürcistan'a kaçarken yakalandı!

Hakkari'de patlama! Kahreden haber geldi

Hakkari'de patlama! Kahreden haber geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.