HABER

Yeşim Salkım, Batum’a konuk oluyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.06.2019 11:08 | Son Güncelleme

Sahnelerin ünlü ismi Yeşim Salkım, Gürcistan’ın Batum kentindeki JRW Welmond Otel’deki gala gecesinde sahne alacak.22 Haziran Cumartesi gecesi sevenleriyle buluşacak olan ünlü sanatçı, "Ben Yoldan Gönüllü Çıktım", "Deli Mavi" gibi bir döneme damgasını vuran şarkılarıyla geçmişten günümüze müzik yolculuğu yaşatacak.

Sahnelerin ünlü ismi Yeşim Salkım, Gürcistan’ın Batum kentindeki JRW Welmond Otel’deki gala gecesinde sahne alacak.
22 Haziran Cumartesi gecesi sevenleriyle buluşacak olan ünlü sanatçı, "Ben Yoldan Gönüllü Çıktım", "Deli Mavi" gibi bir döneme damgasını vuran şarkılarıyla geçmişten günümüze müzik yolculuğu yaşatacak. Adını çok duyduğunu ve merak ettiği bir kent olan Batum’da program yapacak olmamın heyecanını yaşadığını belirten Yeşim Salkım, özel bir konser repertuvar hazırladığını ve hayranlarıyla buluşmak için sabırsızlandığını dile getirdi.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Antalya’da Monica Molina rüzgarıAntalya’da Monica Molina rüzgarı
Nejat İşler’in yeni imajı şaşırttıNejat İşler’in yeni imajı şaşırttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan HDP'ye 23 Haziran seçimi çağrısı: Tarafsız kalın

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan HDP'ye 23 Haziran seçimi çağrısı: Tarafsız kalın

20 metrekarelik dükkandan dünyaya ihracat yapan fabrikaya

20 metrekarelik dükkandan dünyaya ihracat yapan fabrikaya

İran, dünyayı sarsan görüntüleri yayınladı!

İran, dünyayı sarsan görüntüleri yayınladı!

G.Saray'dan sürpriz transfer!

G.Saray'dan sürpriz transfer!

New York Times'tan çok çarpıcı Trump iddiası

New York Times'tan çok çarpıcı Trump iddiası

Soylu'dan 3600 ek gösterge ve af açıklaması!

Soylu'dan 3600 ek gösterge ve af açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amerika'nın en seksi kötü kızı

Amerika'nın en seksi kötü kızı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Oyuncular bile dalga geçti!

Oyuncular bile dalga geçti!

Deniz Akkaya'dan tecavüz sahnesi isyanı

Deniz Akkaya'dan tecavüz sahnesi isyanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zühre Gökdağ: Güzellik geçici zeka kalıcı!

'Güzellik geçici zeka kalıcı'

Porno ile tehdit etti

Porno ile tehdit etti

Baldızın frikik korkusu

Baldızın frikik korkusu

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

En seksi 50 Rus!

En seksi 50 Rus!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.