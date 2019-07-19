MAGAZİN

Yeşim Salkım: Benim güzel tümörüm, seni seviyorum

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.07.2019 11:02 | Son Güncelleme

Şarkıcı Yeşim Salkım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem takipçilerini dört yıl öncesine götürdü hem de geçirdiği ağır ameliyatın hayatında bıraktığı ize dair paylaşımda bulunmuş oldu.

Yeşim Salkım: Benim güzel tümörüm, seni seviyorum

Sadece şarkıcı kimliğiyle değil aynı zamanda dobra tavırlarıyla da dikkat çeken ve beğeni toplayan Yeşim Salkım, Perşembe günleri yapılan TBT paylaşımlarına başından geçen ameliyatı hatırlatarak dahil oldu.

Bundan 4,5 yıl önce geçirdiği ameliyat sonrası vücudundaki tümör alınan ve hayata yeniden bağlanan Yeşim Salkım, geçirdiği bu ağır ameliyat sonrasındaki hayatına dair şu satırları yazdı:

“Belki çok acı çektim belki hiç belki çok ağladım belki de hiç ama bundan tam 4,5 yıl önce ilk kez korktum! İlk kez evlatlarım için korktum… Şimdi geriye bakıyorum da benim güzel tümörüm seni seviyorum. Sen olmasaydın ben bu kadın olamazdım en güzel #tbt”

yesim-salkim-ic

YEŞİM SALKIM PROGRAMINDA AÇIKLAMIŞTI

Salkım, kendi adını taşıyan magazin programında bundan iki yıl önce o ameliyat sırasında yaşadıklarını ilk kez paylaşmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“Geçen yıl bir ameliyat geçirdim. Çok ani bir ameliyattı. Bir konser için Kıbrıs’a gitmiştim. Konserden sonra gece beni acile zor yetiştirdiler. Vücudumda hiç kan kalmamıştı. Ağır bir kanama geçirmiştim ve son anda hastaneye yetiştirildim. Üç tane pratisyen arkadaş beni acile aldı. Koluma serumlar takıldı. İçim kan dolmuş. İç kanama geçiriyorum. Ameliyathaneye yatırdılar. O beyaz ışığı gördüm. O sırada sadece kapıya bakıyorsunuz ve o kapının ardında kimse yok. Ben o zaman ayrıldığım eşimle beraber gitmiştim oraya. Onun orada olması size güç ve kuvvet veriyor. ‘Allah’ım buraya kadarmış bir daha çocuklarımı göremeyeceğim’ dedim. Ameliyat oldum. Bir iki gün hastanede yattım. Sonra buraya geldim. Beni yeniden ameliyata aldılar. Doktorum ‘Ne olur masada sakın ölme’ dedi. Ameliyat oldum 22 santime yakın büyük bir tümörle birlikte rahmim alındı. Çok zor bir süreçti”

Gören şoke oluyor! Bembeyaz kesildiGören şoke oluyor! Bembeyaz kesildi
Beğeni yağdı: Hiç bırakmayınBeğeni yağdı: Hiç bırakmayın
Sevgilisiyle gündeme gelmişti! 'İlişkide en önemli şey...'Sevgilisiyle gündeme gelmişti! 'İlişkide en önemli şey...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yeşim Salkım Yeşim Salkım tümor

En Çok Okunan Haberler

İran'dan Trump'a jet yanıt!

İran'dan Trump'a jet yanıt!

Erbil'deki saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliği açıklandı

Erbil'deki saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliği açıklandı

AK Parti'den Karamollaoğlu'nun FETÖ sözlerine sert tepki

AK Parti'den Karamollaoğlu'nun FETÖ sözlerine sert tepki

Zuhal Olcay'ın hapis cezası onandı

Zuhal Olcay'ın hapis cezası onandı

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

2 bin 660 dolar maaşla personel arıyorlar! İşte şartları

2 bin 660 dolar maaşla personel arıyorlar! İşte şartları

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Şimdi de Ömer Halisdemir paylaşımı üzerinden tartışıyorlar!

Şimdi de Ömer Halisdemir paylaşımı üzerinden tartışıyorlar!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Kim ne derse desin! Bir aradalar

Kim ne derse desin! Bir aradalar

Uçakta kavga! 'Bıktım senden'

Uçakta kavga! 'Bıktım senden'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sinem Uslu: Hiç bırakmayın

Beğeni yağdı: Hiç bırakmayın

Özge Ulusoy: İlişkide en önemlisi güvenmek

Sevgilisiyle gündeme gelmişti! 'İlişkide en önemli şey...'

Olivia Culpo'dan sosyal medya itirafı

Olivia Culpo'dan sosyal medya itirafı

Eda Ece'den mayo yorumu: Bana hiç acımamışlar

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Tarkan çağrıda bulundu: Koruma altına alınsın

Tarkan çağrıda bulundu: Koruma altına alınsın

Ünlü aktör Jean Claude Van Damme, Bodrum'da!

Dünyaca ünlü aktör Bodrum'a geldi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.