Yeşim Salkım: Benim güzel tümörüm, seni seviyorum

Sadece şarkıcı kimliğiyle değil aynı zamanda dobra tavırlarıyla da dikkat çeken ve beğeni toplayan Yeşim Salkım, Perşembe günleri yapılan TBT paylaşımlarına başından geçen ameliyatı hatırlatarak dahil oldu.

Bundan 4,5 yıl önce geçirdiği ameliyat sonrası vücudundaki tümör alınan ve hayata yeniden bağlanan Yeşim Salkım, geçirdiği bu ağır ameliyat sonrasındaki hayatına dair şu satırları yazdı:

“Belki çok acı çektim belki hiç belki çok ağladım belki de hiç ama bundan tam 4,5 yıl önce ilk kez korktum! İlk kez evlatlarım için korktum… Şimdi geriye bakıyorum da benim güzel tümörüm seni seviyorum. Sen olmasaydın ben bu kadın olamazdım en güzel #tbt”

YEŞİM SALKIM PROGRAMINDA AÇIKLAMIŞTI

Salkım, kendi adını taşıyan magazin programında bundan iki yıl önce o ameliyat sırasında yaşadıklarını ilk kez paylaşmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“Geçen yıl bir ameliyat geçirdim. Çok ani bir ameliyattı. Bir konser için Kıbrıs’a gitmiştim. Konserden sonra gece beni acile zor yetiştirdiler. Vücudumda hiç kan kalmamıştı. Ağır bir kanama geçirmiştim ve son anda hastaneye yetiştirildim. Üç tane pratisyen arkadaş beni acile aldı. Koluma serumlar takıldı. İçim kan dolmuş. İç kanama geçiriyorum. Ameliyathaneye yatırdılar. O beyaz ışığı gördüm. O sırada sadece kapıya bakıyorsunuz ve o kapının ardında kimse yok. Ben o zaman ayrıldığım eşimle beraber gitmiştim oraya. Onun orada olması size güç ve kuvvet veriyor. ‘Allah’ım buraya kadarmış bir daha çocuklarımı göremeyeceğim’ dedim. Ameliyat oldum. Bir iki gün hastanede yattım. Sonra buraya geldim. Beni yeniden ameliyata aldılar. Doktorum ‘Ne olur masada sakın ölme’ dedi. Ameliyat oldum 22 santime yakın büyük bir tümörle birlikte rahmim alındı. Çok zor bir süreçti”

